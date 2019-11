Gaglianico, da Diamant LUX la tecnologia a Led che sta rivoluzionando il mondo dell’illuminazione FOTO

Anche il mondo dell’illuminazione sta cambiando e la vera rivoluzione la troviamo nella tecnologia che da qualche anno sta soppiantando tutti i tipi di illuminazione: la tecnologia a LED. Il LED andrà a sostituire tutti i tipi di lampadina che troviamo ora in commercio, mandando quindi in pensione la cara e vecchia lampadina alogena e quella a basso consumo.

Da Diamant Lux a Gaglianico i lampadari si rinnovano nella forma e cambiano nei consumi, nelle prestazioni e sull’impatto ambientale. La tecnologia a LED può essere utilizzata non solo su lampadari di design e forma moderna, ma anche su modelli più tradizionali, adattandosi quindi a gusti e ambianti differenti.

La sua versatilità per l’illuminazione della casa non ha eguali, in quanto il LED può essere utilizzato per l’illuminazione di tutta la casa, dalla cucina, alla sala da pranzo, fino alle camere da letto e al bagno e anche all’esterno, potendosi mettere su qualsiasi lampadario, regalando agli ambienti una luce calda o naturale a seconda delle esigenze e dei gusti personali. A LED si possono avere delle soluzioni a parete, soffitto e piantane, senza limitazioni di forma e design.

Inoltre, le strisce permettono di creare punti luce con forme molto particolari, diverse, artistiche, più innovative rispetto ai lampadari tradizionali, dando quindi un tocco di modernità alla vostra casa. Il LED ha come vantaggio un aumento dell’illuminazione con consumi più bassi, rendendo questa tecnologia imbattibile sul mercato.

I consigli di Diamant Lux: “Non su tutti i punti con i LED integrati è possibile sostituire la striscia – spiega la responsabile del negozio – infatti in commercio si possono trovare tantissimi prodotti a consumo, cioè finito il loro periodo non si possono sostituire, ma si buttano, i cosiddetti usa e getta. Ma non i prodotti Diamant Lux, dove abbiamo una garanzia di due anni sul trasformatore che alimenta la striscia a LED. Nel caso di sostituzione delle strisce, pur non avendo i due anni di garanzia, possono essere (il costo può variare a seconda della lunghezza e della potenza della striscia) presso il negozio di Gaglianico, un prodotto di qualità che si può mantenere nel tempo e utilizzare”.

Per qualsiasi informazione Diamant Lux vi aspetta dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 a Gaglianico, in via Cavour 74 – Tel. 015 543234.