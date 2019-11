Sordevolo, domenica torna il Mercatino degli Angeli

La giornata inaugurale del Mercatino degli Angeli 2019 ha visto l’afflusso di molti visitatori che si sono recati a Sordevolo per fare un primo shopping natalizio e regalarsi qualche momento di relax fra le circa 100 bancarelle di prodotti artigianali. Ottima affluenza anche presso il servizio ristorazione che ha proposto un ricco menù di piatti tipici.

Domenica 17 novembre, l’appuntamento si rinnova dalle 10 alle 18, con giochi in legno, momenti culturali, originali idee regalo, caldarroste, vin brulé, e la “cioccolata calda degli angeli" dopo i 40 litri serviti domenica scorsa.

Nel pomeriggio, da non perdere, il concerto dei “Gassman”, gruppo punk-rock che sta acquisendo sempre più notorietà e che sta debuttando con il disco “Noi non ci facciamo male”. Per la rassegna dedicata alle scuole "Angeli in Coro" sarà la volta della Scuola Elementare di Cerrione.