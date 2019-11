Progetto +bellezza in Valle 2020, estesi i confini: a partecipare anche la Valsessera

Torna il premio "+bellezza in Valle". L'appuntamento di presentazione è per mercoledì 20 novembre alle 15 nella sede del Rotary Clu di Valle Mosso, Circolo dei cacciatori, in località di Valdilana.

Il successo della scorsa edizione ha rappresentato un'ulteriore ragione di convincimento e di motivazione per tutti a proseguire il percorso.

"Con entusiasmo ci approntiamo alla 2a edizione che verrà illustrata, con le relative novità - si legge dal comunicato del Rotary Club - . Il Premio è finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione degli interventi di carattere architettonico e ambientale che abbiano comportato un miglioramento del contesto paesaggistico delle Valli del Biellese Orientale, con la finalità di avviare un percorso virtuoso che, partendo dal recupero della gradevolezza ambientale, contribuisca al miglioramento della qualità della vita degli abitanti e conseguente recupero delle ragioni di economia del territorio".

Il Premio 2020 estenderà il Territorio di riferimento. Ai Comuni facenti parte della ex Comunità Montana Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Casapinta, Lessona con Crosa, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo con Selve, Piatto, Strona, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Valdilana già Mosso con Pistolesa, Soprana, Trivero e Valle Mosso, si aggiungeranno quelli della Valsessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Curino, Guardabosone, Portula, Postua, Pray e Sostegno.