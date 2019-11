Convegno Amitap al Relais Santo Stefano: "L'importanza della manutenzione nel mondo del plastic free"

Anche quest'anno l'AMITAP (Associazione Manutentori Impianti Trattamento Acqua Potabile) offre alla platea dei manutentori del settore trattamento acque una grande opportunità per incontrarsi tutti e insieme analizzare al meglio la situazione nel nostro settore.

Appuntamento al convegno Amitap 2019 "L'importanza della manutenzione nel mondo del plastic free - Solide basi tecniche, normative e commerciali per un mercato in pieno sviluppo". Dove verrà trattato il Registro d'impianto: strumento per la tracciabilità degli interventi di manutenzione degli impianti che rende trasparente qualsiasi operazione effettuata dal tecnico specializzato.

Programma di giovedì 21 novembre:

ore 9 registrazione dei partecipanti

ore 10 Introduzione agli argomenti (Luigi Da Ros, Presidente AMITAP)

dalle 10 alle 11 Piano sicurezza redatto dalle associazioni con la collaborazione della Dott.ssa Colagrossi e il Dott. Temporelli. AMITAP. W.I, AQUA ITALIA, AIAQ (Luigi Da Ros, Presidente AMITAP)

dalle 11,30 alle 12,30 Piano di sicurezza pieghevole redatto da AMITAP (Livio Busana Consigliere AMITAP)

Pranzo a Buffet dalle 13 alle 14

dalle 14 alle 15,30 Lo smaltimento dei rifiuti del trattamento acque potabili (Marco Parola CNA)

dalle 15,30 alle 16,30 Aspetti commerciali, finanziari e normativi "Mercato trattamento acqua" (Eric Gambaro, Consigliere AMITAP)

dalle 16,30 alle 17,30 Registro di impianto (Luigi Da Ros, Presidente AMITAP)

dalle 17,30 alle 18 Presentazione del programma gestione clienti con sistema controllo

ore 18 Osservazioni

ore 18,30 Chiusura lavori

ore 20,30 Cena per tutti

Programma di venerdì 22 novembre:

dalle 9 alle 10 Associazione Mare Vivo presenta Plastic Free

dalle 10 alle 11 Il registro di impianto e la sua compilazione (chi compilerà al meglio il registro di impianto avrà 1 anno di iscrizione gratuita all'associazione)

dalle 11,30 alle 12,30 Prove dimostrative installazione corretta impianto con sanificazione e procedure di documentazione da rilasciare al cliente

Pranzo a buffet dalle 13 alle 14

dalle 14 alle 16 Prove dimostrative istallazione corretta impianto con sanificazione e procedure di documentazione da rilasciare al cliente

dalle 16 alle 16,30 Osservazioni

ore 17 Chiusura lavori

L'Associazione

A.M.I.T.A.P è l'Associazione Manutentori Impianti Trattamento Acqua Potabile. Ha la sede legale in Grosseto via Zircone n. 20 (int.12) ed è costituita da Aziende italiane, di qualsiasi forma giuridica, che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti per il trattamento dell'acqua potabile. L'associazione ha la finalità di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale delle Aziende associate; studiare e approfondire il mondo del trattamento dell'acqua potabile per consentire agli associati di dare agli utenti finali le migliori soluzioni in termini progettuali, di installazione, di assistenza nelle migliori soluzioni economiche.

Essa ha altresì la finalità: di divulgare la cultura della sicurezza per raggiungere ogni fascia di utenti, stimolare lo scambio di esperienze tra le Aziende associate e tra queste e l'utenza, mediante incontri mirati, convegni, seminari, congressi, conferenze;

fornire alle Aziende associate servizi di assistenza tecnica, manageriale, sindacale e legale; collaborare con le Istituzioni, enti pubblici e privati e associazioni nell'interesse del settore;

promuovere tra le Aziende associate l'osservanza dell'etica professionale e mercantile;tutelare dovunque l'interesse e l'immagine del settore.

Molti i convegni dove Amitap si è fatta conoscere negli anni iniziando dal 2009 con Genova e nel 2010 il primo convegno presso la Fiera Rho di Milano dove sono state presentate le disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate ad affinare le caratteristiche dell’acqua destinata al consumo umano. Da ricordare il convegno Amitap di Bari nel 2018, due giorni intensi con oltre 100 presenze e importanti relatori. Per l’occasione sono stati presentati i corsi tecnici per gli associati. Nel 2017 e nel 2019 Amitap è stata presente anche all’ACQUAFAIR di Mestre.

Il Registro d'impianto

Uno dei Progetti sul quale Amitap si sta impegnando molto è il Registro d’Impianto, uno strumento ritenuto importantissimo per la tracciabilità degli interventi di manutenzione degli impianti che rende trasparente qualsiasi operazione effettuata dal tecnico specializzato. Lo strumento è stato redatto da Amitap.

Nel 2014 nasce il progetto “AMITAP Comunication”, che ha come scopo la divulgazione di informazioni corrette e veritiere sull’acqua, le sue specifiche, gli impianti di trattamento acqua potabile per consumo umano. La penetrazione capillare delle informazioni sul territorio nazionale è affidata ad articoli di breve durata, facilmente comprensibili, che offrono al lettore informazioni e suggerimenti sul corretto uso dell’acqua, sulle sue diverse tipologie, sulle problematiche relative alla corretta installazione e manutenzione e d’uso di questo elemento, sulla necessità di una analisi corretta della importanza nel far eseguire tali impianti a figura professionali e con i requisiti tecnico professionali per ogni impianto. A tali informazioni si può sempre contare su quale tipologia installate per il Trattamento dell’acqua Potabile presso le varie utenze con la professionalità degli operatori AMITAP e il suggerimento su come applicarle.

Amitap è presente su tutto il territorio italiano con ben 46 associati specializzati nella manutenzione di impianti trattamento Acqua Potabile ed è presente sul web con il proprio sito istituzionale www.amitap.it e sui social facebook e twitter con campagne di comunicazione mirate all’educazione alimentazione e all’ambientale.

Come partecipare al convegno

Compilare e inviare il modulo di iscrizione all'indirizzo e-mail amitap@amitap.it. Per scaricare il modulo: https://www.amitap.it/images/2019/modulo_partecipazione_convegno_amitap_biella_2019.pdf

Per gli associati la partecipazione al convegno comprensivo di pranzo a buffet e coffe break ha il costo di 50 euro esente IVA, mentre per i non associati 90 euro esente IVA. Inoltre la prima sera si potrà partecipare a una cena a chiusura dei lavori al costo di 35 euro.

Per informazioni contattare i numeri 3292983735 o al numero 0564453566