Ad Oltrebosco nuovo weekend con i sapori d'autunno

"In primavera e in autunno non si pensa facilmente al fuoco del camino e tuttavia accade che, se per caso passiamo davanti al fuoco di un camino, troviamo così piacevole la sensazione che esso comunica, che volentieri vi ci metteremmo accanto. Ciò potrebbe essere analogo a ogni tentazione".

Così diceva Johann Wolfgang Goethe e così sarà alla baita Oltrebosco di Sordevolo, dove è in programma un nuovo week end davanti al Camino, con pranzo e cena dedicati alle migliori materie prime ed ai sapori d'autunno autunno a 100m zero.

Il menu alla carta inizierà con antipasti tradizionali quali vitello tonnato ricetta del Porto di Savona di Torino, lingua in salsa rossa e insalata russa, a cui si aggiungeranno alcune novità di stagione. I primi saranno a scelta tra agnolotti della trazione al burro di montagna e timo, lasagne ai funghi o la speciale polenta ai formaggi. Seguiranno arrosto di maiale con le mele, gran tagliere di formaggi di Oltrebosco con frutta fresca, secca e disidratata oppure dadolata di pere con macagno, crema di blu elvo e noci. Per finire la coppa degustazione dei Maestri di Slow Food di Torino o dolci di Oltrebosco.

La cena sarà sabato 16 novembre, alle 20, ed il pranzo domenica 17 novembre alle 12.30. E' necessaria la prenotazione telefonando ai numeri: 015-8853280 / 331-7095957.