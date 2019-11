A Sandigliano arrivano "Trois Femmes"

Tre amiche, tre vite, tre modi diversi di pensare e di affrontare la vita con tutto quello che è stato, quello che è ma, soprattutto, quello che sarà, tra risate, lacrime, rimpianti e fiducia in quello che verrà.

Tre diversi luoghi sono testimoni ai loro discorsi, ai loro dubbi, alle loro gioie e ai loro propositi; il primo è un bistrot ove sono solite ritrovarsi prima di salutarsi ed affrontare la loro giornata, mentre il secondo è un appartamento di una di loro, Barbara detta Bebè. Entrambi sono luoghi familiari che, in modi diversi, proteggono da orecchie indiscrete i loro conciliaboli, fatti di condivisione, intimità e complicità. Non si parla solo di amore e sentimenti, ma ci si scontra e confronta anche sui temi attuali della politica, senza dimenticare la guerra ed il terrorismo.

Il transito attraverso queste due stanze consente alle tre amiche di arrivare all'ultimo luogo, uno spazio aperto nel quale respirare finalmente l'aria del cambiamento e delle nuove opportunità, prologo ad una notte che si prospetta come indimenticabile. Lo sarà veramente? E se si, lo sarà per quello che si erano immaginate?

Questa è la storia di "Trois Femmes", lo spettacolo teatrale che la Filodrammatica Lessonese metterà in scena sabato 16 novembre, alle 21, al Teatro Polivalente di Sandigliano, gestito dagli "Amici del Cinema". Ad interpretare Bebè, Barbara Ricono Verna, con Annalisa Zini e Luisella Giletti rispettivamente nel ruolo delle sue amiche Lizette e Lulù.

Il testo e la regia sono di Davide Amisano, che ha scritto questa pièce teatrale aprendo allo spettatore le porte che conducono alle vite delle tre protagoniste. Le accompagna per il cammino che costeggia le loro esistenze, lo porta a parlare con loro, a riconoscere in esse persone a lui care, quasi ad interagire, a parteggiare e a sedersi e parlare, a ridere o a riflettere con loro, fino alla botola finale, al buio che si apre e illumina la scena di un finale da non raccontare.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): Cristina (328 4160887) e Benedetta (3496850773).