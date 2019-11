“WOOOOOW! Io e il mio futuro” torna in città: Ecco le novità sul salone dell’orientamento biellese

Il focus “Sapere per sognare” dedicato all’orientamento nella serata del venerdì, la premiazione dedicata all’esperienza dell’alternanza, il plogging, il ritorno degli approfondimenti dedicati a chi è alle prese con la scelta dell’istruzione superiore, dell’università o di un’occupazione. Questi sono gli elementi e le novità che compongono la prossima edizione biellese di “Wooooow! Io e il mio Futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio, in programma a Città Studi venerdì 22 e sabato 23 novembre. “Wooooow! Io e il mio futuro” si rivolge in particolare a giovani, famiglie, docenti. All’interno della manifestazione si svolgeranno appuntamenti consolidati: Versus, il salone dell’orientamento dedicato alla scelta della scuola superiore; It’s My life, l’orientamento post diploma di BiYoung; IOLAVORO la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro. In un unico contesto, dunque, sarà possibile avere una panoramica con tutte le indicazioni utili per chi intende fare una scelta informata sia rispetto al percorso di studi da intraprendere sia rispetto alle figure professionali richieste dalle aziende del territorio.

Il programma della seconda edizione del salone è stato presentato ieri in conferenza stampa. Fra le novità principali, l’incontro “Sapere per sognare”, in programma venerdì 22 novembre alle ore 17.30 nell’auditorium di Città Studi. A parlare di orientamento e della scelta fondamentale per il futuro dei giovani e del territorio saranno: l’assessore regionale Elena Chiorino, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sistema Moda Italia, Marco Cardinalini, e il presidente di Il Filo da Tessere, Enrico Pesce insieme a Francesco Ferraris, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Uib, Andrea Valentini, presidente Gruppo Giovani Imprenditori CNA Biella, e Nicolò Bellon, presidente BiYoung, con il contributo dei dirigenti scolastici locali Teresa Citro e Manuela Verzella. Modera la serata Christian Zegna.

Tanti gli attori e i sostenitori scesi in campo per la manifestazione, a partire dal comune di Biella con l’assessore a Educazione, Istruzione Pubblica e Politiche Giovanili del Comune di Biella Gabriella Bessone: “Anche quest’anno - spiega - il Comune di Biella è pronto a sostenere il salone dell’orientamento scolastico con entusiasmo. Si riparte dopo il grande successo della passata edizione, con l’obiettivo di dare ai giovani tutti gli strumenti necessari per orientarsi e per compiere le scelte migliori per il loro futuro. Il Comune di Biella, attraverso l’Informagiovani, sarà presente e pronto a offrire tutti gli strumenti a disposizione per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro. E’ poi importante che si prosegua in queste genere di iniziative di concerto, tra tutte le realtà territoriali, per evidenziare al massimo le potenzialità”.

“Wooooow! Io e il mio futuro”, infatti, è organizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. Il format regionale, che ha il patrocinio della Regione Piemonte, è alla nona edizione. A rappresentare l’ente sarà l’assessore regionale a Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo studio Elena Chiorino: “L’orientamento scolastico per gli studenti, ad ogni livello, rappresenta uno dei punti cardine delle nostre politiche attive. Occorre smetterla di lamentarci per la “fuga di cervelli” verso l’estero dei nostri giovani, quasi sempre indotta da mancanza di alternative. Al contrario dobbiamo darci da fare per offrire la possibilità ai ragazzi di realizzarsi professionalmente e perseguire le proprie legittime ambizioni in Piemonte. Obiettivo di un buon orientamento, infatti, deve essere quello di far incrociare con efficacia la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso una informazione trasparente e mirata, in grado di fornire ai ragazzi tutti gli strumenti per poter fare la scelta più giusta e consapevole”.

L’evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Gruppo Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete, con il supporto di Comune di Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli. “Wooooow! Io e il mio futuro” fa parte delle iniziative della XVIII Settimana della Cultura di Impresa di Confindustria. Francesco Ferraris, presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese afferma: “L’incontro Sapere per Sognare vuole essere un momento rivolto al territorio e in particolare ai giovani e alle loro famiglie, perché possano avere informazioni utili a fare una scelta ragionata per il futuro scolastico e lavorativo di ragazzi e per poter avere tutti gli elementi per riuscire a realizzare le aspettative personali e costruire, fin da oggi, il futuro del territorio”.

“Fra le novità di questa edizione di Wooooow - aggiunge Samuel Mander del Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella - c’è anche un’iniziativa concreta per porre attenzione ai temi della sostenibilità. Nella giornata del sabato i Giovani Imprenditori parteciperanno a “MappiAMO la città di verde”, progetto di Plogging promosso da NaturalBOOM e Biella Colors’ School volto alla sensibilizzazione e azione ambientale attraverso la pulizia del nostro Biellese”. Il presidente di BiYoung, Nicolò Bellon, parla invece di It’s My Life: “Questo salone dedicato all’orientamento universitario è l’unico evento del genere ideato e organizzato dai giovani e per i giovani. Nella macchina organizzativa sono coinvolti ragazzi dai 17 ai 21 anni. Per noi questo evento è un atto di amore per il territorio, perché attraverso questa iniziativa vogliamo accompagnare i giovani in una scelta che è fondamentale per la loro crescita. Fare parte di Wooooow, poi, ha portato ancora più forza non solo al nostro evento ma all’intero tema dell’orientamento”.

Gianluca Spagnolo, Scuole Biellesi In Rete: “Attraverso iniziative come Wooooow si crea una sinergia capace di fare crescere le idee e i progetti, unendo le differenti proposte in un unico evento più forte e riconosciuto per l’orientamento. L’ulteriore collaborazione fra mondo della scuola e mondo del lavoro si traduce anche nella realizzazione di percorsi trasversali per l’orientamento in cui gli studenti sono protagonisti sia con Versus, il salone dedicato alla scelta dell’istituto superiore, sia facendosi parte attiva nell’organizzazione e nell’accoglienza durante l’evento stesso”.

Claudio Spadon, direttore di Agenzia Piemonte Lavoro, approfondisce il programma e lo scopo di IoLavoro Biella: “Sono 41 le aziende e le agenzie per il lavoro che prenderanno parte al’evento portando centinaia di proposte di lavoro, una partecipazione che evidenzia l’interesse del territorio biellese alla manifestazione. L’occasione nasce nell’ambito di “Wooooow!" e della collaborazione con il Gruppo giovani imprenditori dell’Unione Industriale biellese, si possono trovare opportunità differenti per orientarsi, formarsi e informarsi sul mondo del lavoro. Nell’area istituzionale infatti sono presenti i servizi per il lavoro di Agenzia Piemonte Lavoro: gli operatori del Centro per l’impiego di Biella con le loro offerte di lavoro, il servizio Eures per lavorare all’estero, e il servizio “Alte professionalità e grandi reclutamenti” che propone, oltre ai laboratori di approfondimento sulle competenze professionali trasversali per valorizzare le persone e la ricerca attiva del lavoro, l’introduzione innovativa di laboratori dedicati al reinserimento lavorativo di professionisti che usufruiscono dell’assegno di ricollocazione in cassa integrazione straordinaria”.