Camera di Commercio, in arrivo la stampa in azienda dei certificati d'origine per l'estero

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli è tra le prime in Italia ad aver avviato nei mesi scorsi la sperimentazione di un servizio innovativo che permette alle imprese esportatrici, in possesso di determinati requisiti, la stampa dei certificati di origine necessari per le verifiche doganali direttamente in azienda, senza dover più procedere al ritiro materiale degli stessi negli uffici camerali.

Il periodo di sperimentazione è durato sei mesi, ha visto la partecipazione di tre primarie aziende e si è recentemente concluso con il pieno gradimento per questo nuovo servizio. La CCIAA ha quindi deciso di estendere la stessa opportunità a tutte le imprese che lo richiedano e che siano in grado di dimostrare una serie di requisiti. Tra i principali requisiti vi è il possesso della certificazione AEO oppure dello status di esportatore autorizzato oppure, ancora, l’iscrizione alla banca dati del sistema camerale Italiancom, a cui si aggiungono altre caratteristiche indispensabili e il rispetto di un regolamento.

Se aderirà un numero consistente di aziende la Camera di Commercio organizzerà un seminario informativo dedicato, aperto anche alle associazioni di categoria, a cui è stata chiesta collaborazione per diffondere questa opportunità ai propri iscritti.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Commercio Estero ai numeri 015.3599353-377 o 0161.598259 o scrivere all'indirizzo e-mail commercio.estero@bv.camcom.it.