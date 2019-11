Dal Nord Ovest - Crolla un cornicione a Vercelli in via Palestro

Si stacca una parte di cornicione in uno stabile a Vercelli, insieme a qualche tegola cade sulla strada richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. A chiamare la squadra del Comando Provinciale di Vercelli la mattina di oggi, venerdì 15 novembre, verso le 5 è stato il personale della Questura per un dissesto statico. Arrivati sul posto, in via Palestro 2, la squadra si è accertata della caduta di alcune tegole e parti di cornicione sulla sottostante sede stradale. Subito rimosse le ulteriori parti di cornicione a rischio di caduta e delimitato il tratto stradale. Sul posto personale della Polizia di Stato.