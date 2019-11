Rapina in villa a Sandigliano: si fanno aprire la cassaforte e scappano col bottino

È rientrato a casa trovandosi due persone all'interno con viso coperto da passamontagna ma senza armi alla mano. Erano le 18,30 di ieri 14 novembre a Sandigliano quando, al proprietario di 78 anni, è stato chiesto di accomodarsi in salotto e aprire la cassaforte. La casa è su due piani e vivono oltre all'uomo anche il figlio con famiglia. I banditi hanno portato via denaro contante e preziosi, non ancora quantificati. A quel punto l'anziano, spaventato, è stato colto da un piccolo malore. Uno dei malviventi è andato in cucina, ha preso un bicchiere d'acqua e l'ha portato al 78enne prima di darsi alla fuga insieme ai complici.

Da una prima ricostruzione dei fatti i rapinatori sarebbero stati 3 o 4. Il pensionato, una volta rimasto solo, ha avvertito il vicino di casa che ha telefonato al centralino dei carabinieri. In breve tempo sono arrivati all'indirizzo, una pattuglia della radiomobile di Biella, i militari della stazione di Candelo e gli uomini del nucleo investigativo per i rilievi tecnici. Il proprietario di casa si è ristabilito in pochissimi minuti tanto da non aver bisogno di cure mediche. Attivate le indagini da parte dei carabinieri.