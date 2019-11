Scomparsa a Piedicavallo: Ricerche in pausa fino all'alba. Presidio dei Vigili del fuoco nella notte FOTO

Aggiornamento del 15 novembre ore 20

Le ricerche di Luisella Rossi, 42enne scomparsa da oltre 24 ore, sono proseguite per tutto il giorno. Aib, Protezione civile, Soccorso Alpino, Guardia di finanza e 118 si sono aggiunti ai Vigili del fuoco e ai forestali. Nella notte rimarrà il presidio degli uomini del 115. Le operazioni riprenderanno all'alba di domani.

Aggiornamento del 15 novembre ore

Di Luisella Rossi, 42enne ospite della Casa Serena di Piedicavallo, non si hanno ancora notizie. Le ricerche proseguono senza sosta. Nel frattempo i volontari dell'Antincendi boschivi, del coordinamento provinciale di Protezione Civile e della Protezione Civile comunale di Biella stanno valutando come intervenire per supportare i già presenti Vigili del fuoco, carabinieri forestali e cinofili del 115. In apprensione il fratello Roberto, che ieri sera sul suo profilo Facebook ha lanciato l'appello: "È scomparsa oggi mia sorella in Valle Cervo, se qualcuno dovesse vederla mi contatti al 3358154391".

Aggiornamento delle 19,30

Al momento non si hanno notizie della donna e il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul territorio rende più difficoltose le operazioni. Le ricerche proseguiranno comunque per tutta la notte.

Il fatto

Allarme e apprensione in Valle Cervo. Da questa mattina è scomparsa una donna di 42 anni, che dalle prime informazioni risulta essere un'ospite della struttura Casa Serena di Piedicavallo. Ad aprire le ricerche, attivate intorno alle 15 di oggi, sono stati i tecnici del Soccorso Alpino, che hanno valutato come agire e perlustrato la zona boschiva sul territorio di Piedicavallo. L'unità di comando locale (Ucl) dei Vigili del fuoco è posizionata in uno dei piazzali del paese, ma al momento le ricerche sono state spostate verso Rosazza. Sulle sue tracce, oltre ai pompieri di Biella, Cossato e Ponzone, anche i carabinieri forestali e il nucleo cinofilo del 115.

Seguiranno aggiornamenti.