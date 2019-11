Bioglio: Albero cade nella notte e trancia la linea telefonica

Non ha provocato danni a case o residenti il grosso albero che nella notte appena trascorsa è caduto tranciando un palo Telecom. L'episodio è accaduto in sulla SP 208 in frazione Castagnolio a Bioglio. A mettere in sicurezza la zona e a rimuovere l'arbusto dalla sede stradale ci hanno pensato i Vigili del fuoco del distaccamento di Cossato, intervenuti insieme ai Carabinieri di Bioglio. Sul posto è giunto anche il sindaco Stefano Ceffa, che ha seguito le operazioni di messa in sicurezza.

Intorno alle 7 di questa mattina, invece, i Vigili del fuoco sono intervenuti per una pianta caduta sulla strada che collega Mongrando a Donato. Una volta rimosso l'albero dalla strada, la circolazione è stata ripristinata.