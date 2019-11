Biella: il coraggio di Audrey. La storia in diretta dal torrente Cervo FOTO - VIDEO

Una storia a lieto fine. Un racconto che rallegra un venerdì nebbioso a Biella. Sul Cervo, dove si è scritta l'avventura della cagnolina Audrey. Nel pomeriggio di oggi 15 novembre intorno alle 17, Audrey e la sua proprietaria si sono avventurati in una passeggiata sulle rive del torrente a Chiavazza, sotto il ponte della tangenziale. Al calare della sera, dopo tanti passi, alla cagnolina viene sete. Normale affacciarsi verso l'acqua. Ma la fatalità vuole che sia finita a bagno e nonostante la corrente dell'acqua in quel punto, sia riuscita ad aggrapparsi ad una pietra, salirci sopra e avvertire la sua padroncina come solo un cane sa fare: abbaiando. Impossibile raggiungerla, però. Si trova in mezzo al torrente e per le recenti piogge la corrente risulta abbastanza forte. Neanche una squadra dei vigili del fuoco, allertata dalla donna, riuscita nell'intento.

Nell'attesa dei rinforzi del gruppo acquatico dei pompieri, Audrey viene assalita dalla tentazione di gettarsi in acqua. Raggiungere la terra ferma. La sua proprietaria. Trascorrono i minuti, Audrey guarda i vigili del fuoco, abbaia per comunicare la paura, la richiesta di aiuto. Trascorrono 20 minuti prima della svolta. Con coraggio da vero leoncino, Audrey attinge tutta la sua forza e si lancia nelle acque ormai gelide del Cervo. Con il cuoricino in gola. Annaspa, nuota, viene travolta dall'impeto del torrente, vola sotto lo sbarramento alto oltre 2 metri. Scompare sott'acqua, due secondi senza fiato, riemerge e nuota fino alla riva dove ad attenderlo c'era un vigile del fuoco. Poi l'abbraccio con la sua padroncina, le coccole meritate per il coraggio dimostrato. Una storia terminata con lieto fine. Brava Audrey e grazie per averci emozionato in un pomeriggio tardo di questo venerdì novembrino biellese.