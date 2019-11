La pecora modaiola veste i colori di Biella Città creativa Unesco

E' stata consegnata oggi, venerdì 15 novembre, alla sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la "pecora modaiola" con i colori del "Terzo Paradiso" di Michelangelo Pistoletto: simbolo della candidatura Unesco. I Titolari della Tintoria Mancini hanno infatti così voluto omaggiare il Presidente Franco Ferraris, tra i principali artefici di questo successo del territorio. “Questo esemplare è stato realizzato apposta per l’occasione - spiega Mario Mancini che, insieme ai figli Maurizio e Rita ha provveduto alla consegna - e il rifarsi ai colori del notissimo logo per vestire una componente del nostro progetto #ASPASSOCONLAPECORA è stato motivo di grande soddisfazione. In azienda siamo molto felici che il Presidente Ferraris abbia accettato con entusiasmo il nostro presente e tutti insieme ci auguriamo che questo modestissimo gesto, ringraziamento per l’impegno delle istituzioni nel raggiungimento di un così prestigioso traguardo per la nostra città, sia di buon auspicio per la ripresa della sempre amata Biella”.