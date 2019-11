AIMA Biella: nuova convenzione con il Circolo INPS

L’autunno porta una nuova importante sinergia per AIMA Biella che ha ampliato le collaborazioni sul territorio e le attività per il centro d’incontro Mente Locale grazie alla nuova convenzione con il Circolo INPS Biella.

La convenzione con il Circolo INPS Biella è operativa da settembre e tutti i martedì, dalle 10 alle 17, soci e direttivo sono presenti al centro d’incontro Mente Locale per svolgere attività di promozione delle iniziative del circolo. L’obiettivo di lungo periodo è promuovere progetti congiunti che mettano al centro la mission di AIMA e di Mente Locale ovvero la prevenzione del decadimento cognitivo attraverso attività di socializzazione, stimolazione cognitiva ed emozionale.

Si tratta di un altro traguardo che va nella direzione, voluta da AIMA, di far sì che il centro d’incontro Mente Locale sia uno spazio aperto alla comunità e al territorio, come luogo di inclusione e condivisione di esperienze,con un particolare riferimento alla promozione dell’invecchiamento di qualità e il contrasto al decadimento cognitivo.

Mente Locale si trova a Villa Boffo, in Via Gramsci 29 a Biella, che è stata ristrutturata e messa a disposizione per le attività di AIMA Biella grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.