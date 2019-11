Biella e Candelo: fuori il bando per 9 agenti di polizia locale a tempo indeterminato

Esce oggi il bando di concorso pubblico per numero 9 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato per agenti di polizia municipale categoria C e posizione economica C1 nei comuni di Candelo e Biella. Di questi 9 infatti in 7 saranno impiegati nel comune di Biella e i rimanenti 2 nel comune di Candelo. 1 posto disponibile anche a Chiaverano in provincia di Torino.

Alcuni dei requisiti per partecipare al bando sono, oltre ad essere in possesso della Cittadinanza italiana, essere maggiorenni ma di età inferiore ai 35 anni salvo le elevazioni del limite massimo: di un anno per gli aspiranti coniugati, di un anno per ogni figlio vivente, di un periodo pari all’effettivo servizio prestato (non su-periore a tre anni) a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di le-va e di leva prolungata. Si cercano persone diplomate e in possesso della patente di guida A e B.

La domanda di ammissione al concorso, disponibile sul sito internet del comune di Biella nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dovrà essere indirizzata al Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Biella e potrà essere spedita o consegnata a mano agli uffici di Biella entro il 16 dicembre 2019. Se ammessi la selezione verrà seguita tramite 2 prove scritte e 1 orale.

Dice il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola: “La sicurezza era al primo punto delle linee programmatiche della campagna elettorale di Corradino sindaco e nell’arco di pochi giorni portiamo il regolamento di polizia urbana e un ingente assunzione di agenti che andranno a rinfoltire l’esiguo numero di uomini della polizia locale presenti sul territorio. E’ una novità storica per il Comune di Biella, in quanto negli ultimi anni mai si era fatto un bando di simili proporzioni per la polizia locale, durante le giunte passate si era assistito a un desolante impoverimento del corpo causato da pensionamenti e trasferimenti, mentre a pochi mesi dall’insediamento della giunta Corradino si vanno ad assumere queste sette persone. Oltre al lato della sicurezza, mi preme sottolineare che in un periodo di crisi occupazionale del territorio l’amministrazione comunque assume sette persone e questo porterà giovamento ad altrettante famiglie”.