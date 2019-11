Qualcuno lo ha visto o accolto in casa? La proprietaria lo cerca da fine ottobre. Ci scrive per chiederci aiuto, facciamo girare l'appello sperando che qualcuno lo abbia ospitato pensando sia un micio abbandonato. È un gatto maschio castrato di quasi 2 anni. Per chi avesse info può chiamare Daniela 345.3935797