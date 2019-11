PD sui parcheggi in ospedale: "1 euro al giorno per il decoro non 5 per la speculazione"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il parcheggio di fronte al Nuovo Ospedale degli Infermi è di proprietà di ASL. A fini di ottimizzazione delle risorse economiche, è stato deciso di darlo in gestione ad esterni per poter usare le sue risorse per il suo fine primo: la salute dei cittadini.

Le attività di gestione del parcheggio (rimozione della neve, la dispersione della sabbia nel porfido, la pulizia, il taglio dell’erba e la sostituzione dei sacchetti nei cestini) sono tutte con un costo che non può essere ammortizzato semplicemente dalle risorse di ASL.

Quindi l’Assemblea dei Sindaci di Biella ha deliberato il pagamento di 1 euro al giorno per la sosta nel parcheggio con prima mezz’ora gratuita per i passaggi veloci. Questo è il frutto di un’accesa opposizione nei confronti del business plan presentato dall’allora sindaco di Ponderano Elena Chiorino (FdI) che prevedeva un pagamento ben più elevato, di ben cinque volte maggiore, cioè di 5 euro al giorno.

Non bisogna speculare sulle esigenze di salute dei cittadini, però è giusto avere un’adeguata manutenzione di questa area, a tutela dei suoi utilizzatori, per cui ci sembra ragionevole la cifra di 1 euro al giorno deliberata. Segnaliamo, inoltre, che sono presenti aree di posteggio gratuito come quella in Via Gramsci e la presenza di una navetta (almeno, fino a quando sarà garantito dalla corrente amministrazione)”.