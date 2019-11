Pralungo in cerca di volontari comunali

Il comune di Pralungo è alla ricerca di volontari per svolgere attività a fine sociale come: manutenzione del territorio, biblioteca, supporto popolazione anziana e scolastica, servizi di trasporto per varie necessità, ecc.

“E’ richiesto – spiega il sindaco Raffaella Molino - un impegno costante su base settimanale e annuale al fine di poter definire un adeguato programma di attività nonché di far fronte ai costi che il comune deve affrontare per adempiere anche ai disposti normativi in materia di tutela salute, igiene, sicurezza. La prestazione è gratuita, volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con l'ente gestore né costituisce titolo professionale per la partecipazione ad eventuali futuri concorsi e/o assunzioni presso l’ente stesso”.

Gli interessati possono richiedere informazioni all’Ufficio Tecnico il lunedì mattina dalle 9.30 alle 12.30 telefonando allo 015/25744 interno 2. Il modulo di adesione può essere scaricato sul sito del Comune di Pralungo www.comunedipralungo.it oppure ritirato presso gli uffici comunali.