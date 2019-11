I deficit di movimento, nuovo incontro con Anzitutto FOTO

Martedì 19 novembre alle 17.30 alla Casa dei Popoli e delle Culture, in via Novara 4 Biella, Romina Tallia, Fisioterapista e Direttrice di Struttura Residenziali per Anziani tratterà l'argomento "I deficit di movimento" nell'ambito del Corso per Caregiver "Migliora la tua assistenza", organizzato da FAP ACLI, ANZITUTTO in collaborazione con Compagnia di San Paolo, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese . Si tratta del quinto e penultimo incontro del corso indirizzato a persone, famigliari e non solo, che assistono anziani non autosufficienti.

In questo quinto incontro Romina Tallia parlerà di quelli che sono i principali problemi che un famigliare deve affrontare quando l'anziano che assiste presenta problemi legati ad un deficit di movimento, di deambulazione, è soggetto a cadute,ecc. e le strategie da affrontare per migliorare l'assistenza e la qualità di vita sia dell'assistito che del caregiver. A volte bastano pochi accorgimenti per risolvere situazioni che sembrano senza via d'uscita. Un cenno particolare agli ausili che possono alleviare o sopperire a a questi deficit, con le precauzioni da adottare (a cominciare dall'assicurarsi che siano corretti e prescritti dallo specialista competente). Anche come comportarsi se il nostro famigliare anziano dovesse cadere a terra per assisterlo e farlo rialzare verrà esaminato. La partecipazione agli incontri è gratuita e non è necessario aver partecipato agli incontri precedenti.

Per ulteriori informazioni si può contattare la Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi tel.015 15153132 mail: formazione@3bi.info - ANZITUTTO tel. 346 1856912 mail: ass.anzitutto@gmail.com - FAP ACLI 015 20515 mail info.aclibiella@gmail.com