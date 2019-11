Motori: Weekend da incorniciare per la Rally & co. Valdilana FOTO

Weekend positivo per la scuderia di Valdilana Rally & co. Nelle tre gare alle quali hanno partecipato i suoi 12 portacolori si sono registrati 10 arrivi e soltanto due ritiri. Alla Ronde Gomitolo di Lana Boetto e Mantovani si sono classificati al settimo posto assoluto con la Skoda R5, mentre la coppia Chentre/Canepa si è piazzata al 15° posto a causa di una foratura. Al 44° posto e secondi di classe su Fiat 600 Zaninetti e Borini; dopo di loro, 48esimi al traguardo i fratelli Bertocco su Peugeot 106 e 56esimi Bertolino e Pischedda su Opel Corsa.

Alla Ronde Monte Caio in quel di Parma, ritiro per l'equipaggio stronese Viola/Di Novi mentre papà Paolo Viola con alle note Spagnoli è arrivato cinquantesimo assoluto; entrambi partecipavano al trofeo BMW 318i s. Alla grande la corsa di Chieri, finale del trofeo Rally Zona: al 6° posto assoluto e primo nel terzo raggruppamento su Porsche 911 Roberto Rimoldi con alle note la moglie Loretta Casagrande. E ancora Lanfranchini/Galli 13° assoluti su Porsche 924, Ferrero/Cappio su Ford Sierra al 19° posto, Porta/Gentile 30° assoluti su Ford Escort. Ritiro a causa di un uscita di strada per Zerbetto/Costenaro su Peugeot 205. Una stagione da incorniciare quella della Rally &co, che ha primeggiato tra le scuderie nel campionato italiano rally storici: un sigillo decisamente prestigioso che tiene alta la bandiera biellese in ambito nazionale.