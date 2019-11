Karate: Titoli e medaglie per la Ippon 2

Cinque titoli di campione regionale conquistati dagli atleti della Ippon 2 ai Campionati Regionali Fijlkam che si sono svolti domenica 10 novembre al palazzetto Le Cupole di Torino. Per l'occasione il Maestro Feggi ha schierato sul tatami quattordici atleti che hanno gareggiato con determinazione conquistando una pioggia di medaglie e buoni piazzamenti nelle diverse categorie maschili e femminili.

Medaglia d'oro e conquista del Titolo Regionale a: Elisa Merlin (Esordienti), Axel Aglietti Zampalla (Juniores), Chiara Bagarin (Juniores) Jacopo Botosso (Juniores), Alessandro Demargherita (Seniores). Medaglia d'argento a: Elisa Botta (Juniores), Valentina Ramella Pezza (Juniores), Tommaso Barberis Vignola (Juniores). Medaglia di bronzo a: Alessio Durante (Cadetti), Ludovico Iacazio (Cadetti), Marco Durante (Juniores). Quinto posto per Stefano Coppa, Giulio Giacobbe (entrambi Esordienti) e Matteo Zanta (Juniores).

Erano presenti a sostenere i compagni le due atlete Gaia Sette e Greta Tarabbo che, per decisione del Maestro Feggi e delle stesse, non hanno partecipato alla gara poiché in entrambe le due categorie di appartenenza non vi erano avversarie iscritte e quindi i due ulteriori potenziali titoli conquistati sarebbero stati di ben scarso valore.