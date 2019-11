Febbre da stadio con 2mila tricolori a Biella: in arrivo l'Italia Under 20 di calcio

Cresce l'attesa per l'arrivo a Biella della Nazionale Italiana di calcio Under 20. Ieri mattina, a Palazzo Oropa, il vice sindaco Giacomo Moscarola e l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone hanno fatto il punto sull’organizzazione dell'appuntamento sportivo (di scena lunedì prossimo allo stadio Pozzo La Marmora) alla presenza degli organi locali di stampa.

“È un evento di valenza internazionale – spiega l'assessore allo Sport Moscarola – che vedrà in campo giocatori top del nostro calcio. Penso solo al giovane Alessandro Tripaldelli (difensore del Sassuolo, con 2 presenze in Serie A ndr), che ha ben figurato lo scorso mese nella sfida contro l'Inter. Un grazie va al giornalista Alessandro Alciato che ci ha aiutato nell'allestimento di una manifestazione così importante come il Torneo 8 Nazioni. Non escludiamo la possibilità di vedere sui nostri spalti anche procuratori ed ex calciatori noti in tutta Italia. Ringrazio chi si è attivato in nostro sostegno, la Figc e la collaborazione di società come La Biellese e In Sport”.

In tal sede, sono state invitate a partecipare alla partita tutte le scuole di ogni ordine e grado della città (le più distanti saranno supportate dalla disponibilità di bus di linea dell’Atap), mentre due imprese private (Assi-Unisai di Porta e Comotto e la famiglia Bodo) doneranno per l’evento 2.000 bandierine tricolori per la coreografia sugli spalti. “Iniziative come queste promuovono lo sport nelle scuole – analizza l'assessore Bessone – L'attività sportiva è una componente importante perchè permette all'allievo di imparare valori come il rispetto e l'osservanza alle regole che poi potrà adottare nella vita. A questo, si unisce uno stile di salute più sano. Infine, per molti giovani quest'evento sarà un'importante tappa per il loro percorso di crescita”.

I baby azzurrini e i pari età della Svizzera sono attesi in città a partire dalla giornata di domani, venerdì 15 novembre. Sabato e domenica gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Abate di Cossato e al centro sportivo di Valdengo. Lunedì fischio d’inizio alle 14, con ingresso gratuito per tutta la cittadinanza. Al 90 per cento, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Parlando di calcio giocato, invece, novità di formazione alla vigilia della sfida contro la Svizzera: dopo il passaggio del centrocampista del Chievo Verona Salvatore Esposito con l’Under 21, chiamato per sostituire Tonali, il tecnico Daniele Franceschini ha convocato il centrocampista della Viterbese Andrea Errico, mentre il portiere della Juventus Leonardo Loria è stato sostituito da Luca Gemello della Fermana. Nel gruppo dei 23 Azzurrini ci sono anche due novità: si tratta del difensore del Padova Matteo Lovato e dell’attaccante del Pescara Gennaro Borrelli, entrambi classe 2000 e alla prima convocazione in maglia azzurra.

Il Torneo, giunto alla sua terza edizione (dopo la formula a quattro squadre), vede la partecipazione - insieme all’Italia - di Polonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo e Svizzera. Dopo 4 partite, l'Italia ha ottenuto 3 successi con Polonia, Repubblica Ceca e Portogallo mentre con l'Inghilterra si è fermata sul punteggio di 2-2. Da segnalare, oltre al talentuoso Tripaldelli, anche la presenza in campo di giovani prospetti come Raoul Bellanova, difensore classe '00, cresciuto nel settore giovanile del Milan e tra le fila del Bordeaux in Ligue 1; Emanuel Vignato, in A con il Chievo lo scorso anno (10 presenze in A) o il figlio d'arte Filippo Delli Carri. Per Manolo Portanova, invece, è un ritorno a Biella dopo l'esperienza con l'Under 18.

L’elenco dei convocati

Portieri: *Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese)

Difensori: Raoul Bellanova (Girondins Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Lovato (Padova)

Centrocampisti: Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), **Salvatore Esposito (Chievo Verona), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Hans Nicolussi Caviglia (Perugia)

Attaccanti: Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo Verona), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim), Pomilio Lima Da Silva Costa Andre’ Anderson (Lazio), Gennaro Borrelli (Delfino Pescara), Marco Olivieri (Juventus).*Luca Gemello (Fermana)**Andrea Errico (Viterbese)

Staff

Capo Delegazione: Filippo Corti; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Segretario: Fabio Ferappi; Allenatore: Daniele Franceschini; Vice Allenatore: Elvis Abbruscato; Preparatore dei Portieri: Antonio Chimenti; Preparatore Atletico: Luca Coppari; Match Analyst: William Mazzanti; Medici: Lorenzo Ticca e Matteo Vitali; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapista: Andrea Cantera.