Fanton Teens Cossato a Grugliasco per centrare il pokerissimo

Dopo aver conquistato per la prima volta in stagione la vetta solitaria della classifica, il Fanton Teens Cossato è pronto ad affrontare la quinta trasferta stagionale, in programma domenica alle 18,30 sul parquet di Grugliasco. Capitan Murta e compagni sono reduci da due larghe vittorie, +26 in casa del Kolbe e +30 al Pajetta contro Pinerolo e vogliono mantenere l'imbattibilità esterna. Grugliasco occupa attualmente la 12esima posizione in classifica, con un bilancio di 3 vittorie e 4 sconfitte.

Ma le insidie non mancano, prima tra tutte la cabala: il team torinese non ha mai vinto finora in casa, con tre ko su tre contro i tre successi su quattro sfide in trasferta. Coach Gianpiero Bertetti mette in guardia la squadra: «Affronteremo una formazione che ha bisogno di fare punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica» spiega Bertetti. «Giocheranno dando il 110%, perché affrontano la capolista e vorranno riscattarsi dopo le prime partite sottotono davanti al proprio pubblico. Perciò, come sempre, servirà la massima concentrazione fin dalla palla a due, consapevoli che, anche stavolta, gli avversari non ci regaleranno nulla».

Tutti a disposizione per il Fanton Teens, eccezion fatta per Alberto Vercellino: la risonanza magnetica al ginocchio destro ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore. Per lui stagione finita e rientro previsto nel 2020-2021.