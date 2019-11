Da Biella a Tallin, RSgirls in trasferta per amichevole internazionale

Due atlete della Rhythmic School, Giulia Sapino e Ginevra Bravaccino, accompagnate dalla loro allenatrice e direttrice tecnica Tatiana Shpilevaya, saranno impegnate nel week end a Tallin in Estonia, invitate a partecipare ad un incontro amichevole internazionale dal club organizzatore.

"Sarà un’ esperienza formativa importante – afferma Tatiana Shpilevaya – in quanto le nostre ginnaste avranno la possibilità di gareggiare con atlete di pari età di molti paesi europei e non solo, in modo particolare dell’Est, notoriamente dove le scuole di Ginnastica Ritmica sono di alto livello. Conoscenze ed esperienze, che capitalizzate, potranno essere messe a frutto nel prossimo futuro agonistico delle atlete partecipanti, conclude la tecnica".

Intanto, nello scorso week end le due atlete sono state impegnate nell’interregionale Gold allieve a Castelletto Ticino, non senza problemi, in quanto il campo gara è stato giudicato inagibile, a gara in corso, per sopraggiunti temporali che hanno creato danni alla copertura della struttura con allagamento di parte dello stabile e con relativo spostamento della gara in altro palasport della zona. Ginevra Bravaccino, nelle allieve 1, è stata impegnata a corpo libero, fune e cerchio e si è classificata ventiquattresima, ma prima dell’annata 2011. Giulia Sapino, ha gareggiato nelle allieve 2, esibendosi a corpo libero, fune e cerchio e si è classificata diciassettesima su quaranta ginnaste ammesse. Risultati che in parte non hanno soddisfatto atlete e staff tecnico ma che fanno parte anch’essi del passaggio necessario per acquisire consapevolezza dei propri mezzi e del lavoro che occorre fare per raggiungere i vertici delle classifiche.