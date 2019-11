Ciclismo, Team Valli del Rosa: “Siamo pronti per il 2020”

I record sono fatti per essere battuti: è con questa convinzione che la squadra quaronese chiude questo 2019 pronta alle sfide dell’anno che verrà. Una rosa di agonisti di eccellenza che si amalgama alla perfezione con il resto del gruppo, vecchi e nuovi arrivati, nel segno della condivisione degli obiettivi per ambire a nuovi traguardi.

Le gare 2020 vedranno ancora gli uomini del Team presenti ai nastri di partenza con lo spirito vincente, senza dimenticare il rinnovato impegno nell’organizzazione in prima persona delle migliori gare sul territorio, dall’Alpi Challenge al criterium Alpi Quota 1000 con la cicloscalata all’Alpe Noveis, per arrivare al pezzo più pregiato della collezione: il Campionato Italiano di Combinata della Montagna con le salite all’Alpe di Mera e all’Alpe Meggiana, splendida vetrina della meravigliosa Valsesia.

“Da parte del Direttivo - spiegano - un doveroso ringraziamento agli sponsor che da anni credono nel gruppo e nella loro filosofia del ciclismo, oltre al benvenuto a chi ci accompagnerà per la prima volta in questa nuova avventura. Siamo pronti per il 2020”.