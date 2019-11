Biella 4 Racing, un buon weekend tra Grande Corsa e Gomitolo FOTO

Si è concluso un weekend dal doppio impegno per la Scuderia Biella 4 Racing, che era presente in gara al Rally Storico de La Grande Corsa e al Rally moderno Del Gomitolo di Lana. “È stato un fine settimana provante”, commentano i portacolori del Sodalizio Laniero, “due gare nel giro di tre giorni non sono facili da gestire per nessuno, ma grazie ai nostri ragazzi e ragazze ne siam usciti più che vincitori, e questa è la cosa più appagante al di la dei risultati in gara. Un ringraziamento ad Andrea, Stefano, Arianna, Gabriele, Nicolas ed Andrea presenti a Chieri in occasione della Grande Corsa, che si son divisi fra assistenze ed hospitality, e ad Silvana, Edi, Chiara, Alberto, Andrea, Arianna e Cristian che hanno fatto lo stesso a Biella in occasione del Ronde Gomitolo, senza il loro apporto non si sarebbe potuto realizzare nulla. Un grazie anche a tutti gli altri esponenti di Scuderia che son passati a trovarci o erano sulle prove a sostenere i propri compagni di insegne, e a Luca e Mara che hanno orchestrato il tutto da dietro le quinte, anche il loro apporto è stato fondamentale affinché il tutto potesse funzionare al meglio”.

Per quanto concerne le prove degli equipaggi in gara, le belle notizie che sono giunte da Chieri riguardano la vittoria in 7^ divisione e l’ottava posizione assoluta fra le vetture partecipanti alla Regolarità Sport di Luca Maielli e Giovanni Gambino, a bordo della loro Peugeot 205 GTi. “Non poteva finire meglio la stagione”, commentano Luca e Giovanni, “siamo stra soddisfatti per tutto, non solo per i risultati, ma anche per aver conosciuto persone eccezionali come i ragazzi del Classic Team e Max Fignani. Tutto il nostro gruppo di assistenza ed hospitality sta diventando sempre più professionale, e questa avventura nata da un gruppo di amici sta pian piano crescendo in modo fantastico”.

Non è stato invece il rally di Fabio Cristofaro ed Alberto Caligaris, in gara sulla potente Ford Sierra Cosworth di classe J2. Purtroppo per loro, dopo una prima disavventura mattutina, un cappottamento sull’ultima prova gli ha impedito di poter raggiungere il traguardo finale e chiudere in bellezza la loro stagione 2019. “Gara sfortunata,” esordiscono Fabio ed Alberto, “partita in salita con problemi di varia natura poi risolti in assistenza e di conseguenza ripartita dal fondo della classifica tentando un veloce recupero, cosa che ci stava riuscendo fino a che non siamo finiti a ruote all’aria, senza conseguenze per noi e per l’auto. Siamo certi che ci rifaremo prontamente il prossimo anno. Un grazie all’assistenza e all’hospitality che ci hanno supportato in gara”.

Una citazione particolare per Massimiliano Fignani e Marco Carlo Gorini, presenti in gara nella Regolarità Sport, a bordo della loro Talbot Sumbean TI di 7^ divisione che, sul palco d’arrivo, hanno ringraziato pubblicamente i ragazzi B4R per l’aiuto fornitogli durante la manifestazione. Un grazie da parte della nostra Scuderia per il prezioso ed appagante riconoscimento al lavoro svolto dai nostri ragazzi e ragazze presenti a Chieri. Ha funzionato appieno, la nuova collaborazione fra gli equipaggi del Classic Team e la Scuderia Biella 4 Racing, dove questi ultimi supportavano in gara alcuni esponenti del Sodalizio specializzato nelle gare di Media, sempre più seguite e ricche di partecipanti. Giugni-Biagi hanno terminato al sesto posto della classifica assoluta a bordo della loro Alpine A110, mentre Leva-Casaleggio sono giunti tredicesimi assoluti sulla loro Lancia Fulvia 1.6 e Palazzi-Palazzi hanno terminato ventesimi assoluti su Opel Kadett GTE. Si sono dovuti arrendere invece nelle prime battute di gara Gandino-Scarcela che hanno patito una rottura non riparabile sulla loro Lancia Delta Integrale. Per quanto concerne le vicende occorse al Ronde Gomitolo di Lana, i tre equipaggi in gara hanno raggiunto tutti e tre la pedana finale posta in Piazza Martiri al centro di Biella, di fronte al Teatro Sociale e ai piedi della parte antica della Città, il Piazzo. Il primo a comparire nell’ordine di arrivo è quello formato da Moris e Giulia Longo, al loro debutto assoluto in gara su Citroen Saxo di classe Prod. S2, cinquantaseiesimi assoluti, ottavi di classe.

“È stato un debutto spettacolare”, commentano Moris e Giulia, “ed un’esperienza fantastica. Siamo molto soddisfati di tutto ciò che è stato e ci siamo divertiti, portando la macchina sulla pedana di arrivo sana e salva, non potevamo chiedere di meglio. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno supportato e sopportato, alla B&B Osvaldo Motors per la vettura messaci a disposizione, un team veramente professionale e delle persone super disponibili, e a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato a far diventare il nostro sogno realtà”. Due posizioni più indietro, cinquantottesimi e decimi di classe, hanno concluso Luca Bidese ed Erica Butifar, al via su Peugeot 106 Prod. S2.

“Siamo soddisfatti di aver terminato la gara”, esordiscono Luca ed Erica, “divertendoci senza guardare più di tanto la classifica, allo spavento iniziale di sabato sera è seguita una domenica stupenda, dove la macchina ha girato alla perfezione e ci ha permesso di viaggiare su buoni ritmi. Un grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, alla nostra Scuderia Biella 4 Racing, e agli sponsor che ci hanno dato una mano nel poter essere al via di questa gara”. Sessantunesimi e quinti di classe Prod. S3 hanno invece terminato Luca Colongo e Mara Zublena, in gara sulla loro Renault Clio Williams.

“È stato un rally strano in cui non son mai riuscito a trovare il giusto ritmo di gara”, afferma Luca, “alternando tratti decisamente veloci di prova ad altri decisamente lenti, peccato perché si poteva fare sicuramente di più, la pausa di un anno si è fatta decisamente sentire”. “Ma quando è così non vi è altro da fare che portare a casa la macchina senza rischi inutili e puntare al divertimento”, chiosa saggiamente Mara, “cosa che abbiamo fatto. Un grosso grazie a Cristian per la fondamentale assistenza e alla super hospitality, avremo modo di rifarci sicuramente”. Mandato in archivio questo weekend di corse, se ne prospetta subito un altro all’orizzonte, con Alberto Caligaris che sarà impegnato in gara al 1° Rally Storico “Giro dei Monti Savonesi”, dove detterà le note a Daniele Richiardone su Volkswagen Golf di 7^ divisione nella prova di Regolarità Sport, per i colori della Valsessera Jolly Club.