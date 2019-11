Biella, nella chiesa della Ss. Trinità il concerto dell'Orchestra Filarmonica Biellese

Su il sipario sul concerto con l'Orchestra Filarmonica Biellese. Alle 16,30 di domenica 17 novembre lo spettacolo andrà in scena nella chiesa della Ss. Trinità di Biella, in via Italia. Si esibiranno Silvia Zambolin (oboe) e Simona Carando (soprano) con il maestro Manuel Filisetti. Il concerto, a ingresso libero, è realizzato con il contributo della Fondazione cassa di risparmio di Biella. Eventuali offerte saranno devolute alla Confraternita per il restauro dello storico Organo.