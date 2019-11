Renzi a Torino per lanciare Italia Viva in Piemonte

Giornata tutta torinese, quella di domani, venerdì 15 novembre, per Matteo Renzi, che sarà nel capoluogo regionale per lanciare Italia Viva in Piemonte. Dopo un pranzo di finanziamento, che vedrà attovagliati al Principe di Piemonte circa 200 tra imprenditori e soci sostenitori presenterà quello che è stato definito come un “piano shock” per l’economia.

Poi, nel pomeriggio, al Teatro dei Ragazzi, in corso Galileo Ferraris, la riunione organizzativa con quadri e dirigenti. L’incontro sarà l’occasione per capire come si articolerà il nuovo soggetto politico nelle province piemontesi, che avranno ciascuna due coordinatori, un uomo e una donna. Da quel che si è appreso si dovrebbe trattare di soggetti designati direttamente dal leader, mentre non sarebbe prevista un livello regionale.