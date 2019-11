Scuola Pallavolo Biellese: tripletta per Under 14 e 18

Due vittorie per Under 14 e Under 18. I ragazzi dell’Under 18 vincono 3 a 0 contro la 3° in classifica. Anche la Monteleone Trasporti fa tripletta in casa contro il Borgofranco.“Tutti molto bravi e coordinati i ragazzi dell’Under 18 – spiega il coach Calcaterra - , ma bisogna insiste su una maggiore attenzione a un passaggio fondamentale come il servizio”.

Tabellini

Spb U18 Maxemy - Stamperia Alicese Santhià 3-0

Parziali: (25-18) ; (25-22) ; (25-17)

Rastello 7, Perinetti 8, Roncati 11, Marchiodi 6, Sartore 4, Ramella S. 12, Roà Bojanic Nicolo 0, ne Cerruti Barausse.

Formazione di partenza con Rastello al palleggio, Sartore e Marchiodi centrali, Roncati / Ramella e Perinetti come opposto e bande, Bortolan e Veronese liberi.

Per la Monteleone Trasporti SBP la vittoria invece è stata una somma di ace in battuta e attacchi irresistibili. Bella partita al Pala Pajetta che si è conclusa con un entusiasmante 3 a 0.

Monteleone Trasporti SBP - Borgofranco 3-0

Parziali: ( 25 – 10 ) ; ( 25 – 19 ) ; ( 25 – 4 ).