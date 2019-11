Dai ragazzi del TAM uno zaino esclusivo per i giocatori della Pallacanestro Biella FOTO

Lo scorso 29 ottobre, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico, il Presidente dell’ITS TAM-Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento e Moda, Pier Francesco Corcione, ha ufficializzato la sponsorizzazione del TAM al settore giovanile della Pallacanestro Biella consegnando ai giovani giocatori under 18 e al coach Luca Baroni un esclusivo zainetto, frutto di uno tanti progetti interdisciplinari che coinvolgono gli studenti del TAM in collaborazione con le aziende del territorio.

Per il progetto “Zaino rossoblù” gli studenti del TAM hanno incontrato la scorsa primavera i giocatori delle giovanili, per far emergere quali dovessero essere le caratteristiche ideali dello zaino che gli atleti avrebbero potuto utilizzare nel tempo libero dagli allenamenti, ma sempre nel rigoroso segno rossoblù che contraddistingue la loro divisa sportiva.

Nel corso delle settimane successive gli studenti sono giunti alla realizzazione del prototipo con la collaborazione di due eccellenze del territorio come il Lanificio Subalpino, che ha fornito i tessuti, e Biorn Shoes, l’atelier artigianale che nella scorsa stagione aveva già realizzato le sneaker della Pallacanestro Biella.

Dal prototipo alla produzione dei primi zaini, che sono stati regalati ai giocatori dell’Under 18, alla commercializzazione del prodotto il passo è stato breve. Considerato l’apprezzamento generale per questo zaino esclusivo, il TAM, in accordo con la Pallacanestro Biella e Biorn Shoes, ha pensato di mettere in vendita un’edizione limitata dello zaino rossoblù, devolvendo tutti i proventi in beneficenza a favore delle attività scientifiche e sociali per la cura delle leucemie della Fondazione Clelio Angelino di Biella.

Lo zaino rossoblù sarà dunque a disposizione di tutti coloro che desiderassero acquistarlo presso il Biella Forum, durante le partite casalinghe della prima squadra, a partire da domenica 24 novembre. In alternativa è possibile acquistare lo zaino presso l’atelier Biorn Shoes di Via Marconi 2 a Biella, aperto dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

