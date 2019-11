Massimo Giletti incontra "La città delle donne"

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro il femminicidio, Massimo Giletti sarà a Torino alle 18, presso l’Unione Industriale di Torino, per incontrare l’Associazione La Città delle Donne e presentare il suo libro Le Dannate, la storia delle sorelle Napoli che non si arrendono alla mafia.L’Associazione La Città delle Donne nasce a Torino lo scorso febbraio 2019 con lo scopo di promuovere il Welfare al femminile, prevenendo o contrastando disagi e violenze di varia natura, cercando di trovare una soluzione adatta a donne vittime di violenza sole o con figli, l’accesso a tutti i servizi de La Città delle Donne è assolutamente gratuito ed aperto a progetti di utilità sociale per l’intero mondo femminile e per le fasce più deboli della nostra società senza differenza di età, nascita o religione.

L’evento si inserisce nell’arco di una giornata che l’Associazione La Città delle Donne ha voluto dedicare interamente al tema del femminicidio e che si aprirà già al mattino alle 9 con un Convegno organizzato da La Città delle Donne in collaborazione con MAGED (Magistrate Avvocati Giuriste Europee Donne) nell’Aula Magna dell’Istituto Plana di Piazza Robilant 5 a Torino. L’ingresso per i due eventi è gratuito fino ad esaurimento posti, per incontrare Massimo Giletti occorrerà solo accreditarsi tramite il link Caffè letterari dell’Unione Industriale.