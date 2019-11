Il Premio Biella Letteratura e Industria incorona i suoi vincitori

Sabato 16 novembre a partire dalle ore 17, presso l’Auditorium di Città Studi a Biella si terrà la cerimonia conclusiva del Premio Biella Letteratura e Industria XVIII edizione con la premiazione dei vincitori di tutte le sezioni del Premio, ma ampio spazio sarà anche dedicato al tema del lavoro e ai giovani con una Tavola Rotonda e un Musical ispirato al romanzo vincitore.

La Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria presieduta da Pier Francesco Gasparetto, e composta da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna, Loredana Lipperini, Giuseppe Lupo, Marco Neiretti, Sergio Pent, e Alberto Sinigaglia ha decretato il vincitore di questa XVIII edizione: GIORGIO FALCO con il romanzo “IPOTESI DI UNA SCONFITTA” – Einaudi, che riceve un premio di 5mila euro.

Giorgio Falco con “Ipotesi di una sconfitta” racconta, a partire dalla storia del padre, l’epopea novecentesca del lavoro come elevazione sociale, e il graduale disfacimento di questi anni attraverso le proprie esperienze professionali, le più diverse, come un lento apprendistato per diventare scrittore.

SI NULLUS EST VENTUS, REMA – TAVOLA ROTONDA

I giovani, le loro legittime aspirazioni e il mondo del lavoro. Quando domanda e offerta non si incontrano cosa fare? Di questo e altro si parlerà durante la tavola rotonda “Si nullus est ventus, rema”. L’incontro, moderato da Paolo Piana, Presidente del premio Biella, avrà come protagonisti Giorgio Falco, vincitore della 18° edizione del Premio Biella letteratura e Industria, Andrea Rapaccini, Presidente di MBS Counsulting azienda leader nella consulenza manageriale e di Mario Furlan,fondatore degli City Angels a Milano e docente di Motivazione e crescita personale. La tavola rotonda è organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte per il conseguimento di crediti formativi per i giornalisti che vi parteciperanno.

Durante la cerimonia vengono premiati anche i vincitori delle altre sezioni del Premio:

PREMIO CONFINDUSTRIA PIEMONTE III edizione a ROSSANA BALDUZZI GASTINI con “GIUSEPPE BORSALINO. L’UOMO CHE CONQUISTÒ IL MONDO CON UN CAPPELLO” (Sperling & Kupfer) che riceve un premio di 2 mila euro.

Il Premio Confindustria Piemonte, viene assegnato “all’autore dell’opera, tra i cinque finalisti del premio Biella Letteratura e Industria, che meglio ha indagato i rapporti tra cultura e sviluppo industriale e ha fornito diverse chiavi di lettura del mondo industriale contemporaneo”. La giuria è costituita dai Presidenti delle sedi provinciali di Confindustria Piemonte.

PREMIO GIURIA DEI LETTORI assegnato a MAURIZIO GAZZARRI con I RAGAZZI CHE SCALARONO IL FUTURO – Edizioni ETS

La Giuria dei lettori è composta dai membri dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte che fin dal 1976 partecipa attivamente ai fermenti della vita culturale ed artistica cittadina. Dal 2006 ha istituito “Il Circolo dei Lettori di Biella”.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a SILVINO GONZATO, che con LIEVITO MADRE.STORIA DELLA FABBRICA SALVATA DAGLI OPERAI (Neri Pozza) racconta la tenacia degli operai della Melegatti nel tenere in vita quel “prodigioso impasto” e quindi la fabbrica e il posto di lavoro, permettendo anche di continuare la tradizione di uno dei dolci natalizi più noti e apprezzati al mondo. Presente alla cerimonia sarà anche uno dei protagonisti del romanzo, Matteo Peraro.

I vincitori di queste due sezioni ricevono la xilografia di Gianni Verna “Il bosco” offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il premio Biella Letteratura e Industria da sempre sostiene un dialogo stretto con i giovani e le istituzioni scolastiche. A ogni edizione infatti si affianca anche il CONCORSO SCUOLE che quest’anno ha per titolo CUORE, TESTA, MANI. LE COMPETENZE DELLE PERSONE CHE LAVORANO RACCONTATE DAGLI STUDENTI ed è rivolto agli studenti degli istituti superiori del Piemonte e promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese con il patrocinio della Provincia di Biella.

Sabato 16 novembre scopriremo i vincitori tra gli studenti partecipanti che hanno avuto l’opportunità di trascorrere una giornata con una persona, a loro scelta, appartenente al mondo del lavoro, durante la sua attività lavorativa. La giuria, presieduta dall’imprenditore Stefano Aglietta è composta da un rappresentante del Premio Biella Letteratura e Industria, da un docente referente per ogni istituto biellese, un referente per ciascuna provincia piemontese, da giornalisti delle testate locali,da rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori, da un referente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Provincia di Biella.

Il primo classificato riceve un premio di 600 euro, il secondo 400 euro e per il terzo un riconoscimento di 200 euro.

Il Rotary Club Viverone Lago assegna un premio aggiuntivo di euro 300 dal titolo “Lavoro di gruppo: quando il tutto è più somma delle parti”, destinato all’elaborato della classe che ha saputo meglio interpretare il valore del lavoro in team.

Le premiazioni proseguono con il Premio Lions Bugella Civitas prima edizione del Concorso nazionale sulla migliore recensione di una delle cinque opere finaliste. I finalisti sono: Francesca Erbetta (I ragazzi che scalarono il futuro), Anna Fileppo (Inox), Lele Ghisio (Ipotesi di una sconfitta), Ezio Mazzoli (I ragazzi che scalarono il futuro), Elena Vezzulli (I ragazzi che scalarono il futuro)Al vincitore verrà assegnato un premio di euro 500.

LIBRINMUSICAL

Da quest’anno il Premio Biella, ha istituito, con il contributo del Rotary Club Valle Mosso, una collaborazione con la compagnia teatrale Carovana per celebrare il Primo classificato attraverso una rappresentazione del testo vincitore condensata in un musical di soli 15 minuti dal tratto ironico e divertente. Alle 20.45 dunque, verrà messo in scena “Ipotesi di una sconfitta”, con Alberto La Carbonara, Alessandro Vellati, Gianluca Marchi, Pierluca Botta, Roberta Montagner, Simone Robino, Tiziana Galetti, Veronica Bordignon. Testi e Regia: Aldo Vellati. Lo spettacolo continuerà con altri pezzi di repertorio messi in scena dalla Compagnia. Dello spettacolo è stato prodotto un DVD, realizzato da VideoAstolfoSullaLuna, che verrà distribuito in omaggio a tutti i presenti.

L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, presieduto da Paolo Piana, rappresenta un unicum in Italia perché ricerca e premia opere che uniscono l’indagine sul mondo industriale all’istanza letteraria, e che si pongono specificamente l’obiettivo di raccontare modelli di trasformazione della società italiana con riferimento generale alla realtà socioeconomica e alla cultura dell’impegno, del rischio di impresa,dei valori come l’imprenditorialità. Un premio per raccontare i rapporti tra la letteratura e l’industria,sulla scia del Menabò di Vittorini e Calvino

Partnership & Sponsor

Il “Premio Biella Letteratura e Industria” è promosso e finanziato da Città Studi Biella, uno dei poli di cultura industriale più importanti d'Italia, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in partnership con l’Unione Industriale Biellese ed è realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese,l’Associazione l’Uomo e l’Arte, Confindustria Piemonte, il Biella Jazz Club, Teatrando,l’Accademia Perosi e la Società Dante Alighieri.

Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese, che ogni anno, a turno, realizzano un’iniziativa collegata al Premio. Quest’anno l’impegno è stato del Rotary Club di Valle Mosso. Quest’anno è iniziata anche la collaborazione con il Lions Bugella Civitas di Biella per un concorso sulla migliore recensione di uno dei cinque volumi finalisti.

Il Premio è sponsorizzato dalla società Lauretana, acque minerali, dal lanificio Vitale Barberis Canonico e dal Banco Popolare e dalla società di servizi Yukon.

Sponsor tecnici sono: la società di comunicazione multimediale OrangePix, la compagnia Carovana,la compagnia teatrale Teatrando, la società di produzione VideoaAstolfoSullaLuna, il ristorante La Lira e l’agenzia di servizi tecnici per lo spettacolo Number-One.

Città Studi Biella è uno dei poli di cultura industriale più importanti d'Italia ed è sede Universitaria.Comprende anche un’Agenzia per la Formazione Professionale, Centro Congressi, una Biblioteca Specialistica, e un'area di Servizi, Ricerca e di Consulenza alle Imprese.

Organizza e finanzia il Premio Biella Letteratura e Industria, aggregando istituzioni, associazioni culturali di categoria e sponsor, con l’obiettivo di promuovere, divulgare e fare conoscere la cultura industriale.

