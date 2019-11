"Pino dei Palazzi" (Kalabrugovich) a Biella con La Cabaretteria VIDEO

Dopo il successo della prima serata con Vincenzo Albano, La Cabaretteria di e con Matteo Cheria torna sul palco del Teatro Erios con Kalabrugovich, il comico di Zelig che interpreta il famoso "Pino dei palazzi". L'appuntamento è fissato per sabato 23 novembre al Teatro Erios di Vigliano, in via Quintino Sella. Con lui, direttamente da Zelig e Colorado, si esibiranno anche Juri Primavera e Massimo De Rosa.

Il costo del biglietto è di 15 euro. Acquistabile in biglietteria o sul sito www.biglietti.store.