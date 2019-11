Dal Nord Ovest - Inseguimento sulle strade: ladri speronano i Carabinieri e fuggono a piedi

Un secondo inseguimento in pochi giorni da parte dei Carabinieri di Arona per una presunta banda di rapinatori. Quattro giorni dopo la rapina di Ghevio, lunedì dai militari di Verbania è giunta la segnalazione di un'auto, una Stelvio, a bordo della quale c'erano gli autori di un furto commesso in città.

L'auto è stata intercettata ad Arona. Ne è nato un inseguimento proseguito fino alla Rocca, durante il quale la macchina in fuga ha anche cercato di buttare fuori strada quella dei Carabinieri. Giunti al parco, i malviventi hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce nel buio. A bordo dell'auto, oltre a numerosi arnesi da scasso, c'erano anche delle armi. Le indagini sono in corso.