Dal Nord Ovest - In fiamme circolo dei pescatori

Sono andate avanti per diverse ore nel corso della notte appena passata le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato al “Circolo della pesca” presso i laghetti Faà nel comune di Caltignaga. Quando i vigili del fuoco della centrale di Novara sono arrivati sul posto, che si trova in un’are piuttosto isolata nella zona della stazione ferroviaria, l'incendio aveva già interessato gran parte della struttura provocando il crollo della copertura. I vigili hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.