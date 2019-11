Incendio a Quaregna Cerreto, fiamme sprigionate da una teca contenente un pitone

Incendio singolare quello accaduto intorno alle 5,30 di questa mattina, 14 novembre, in un'abitazione di via I Maggio a Quaregna Cerreto. Il fuoco è partito da una teca per rettili, probabilmente a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento della struttura. Il repentino intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Cossato, ha evitato che le fiamme si espandessero anche all'abitazione. L'animale non è sopravvissuto ed è stato recuperato dal personale del Coordinamento di Protezione Civile, nucleo recupero animali selvatici che provvederà a consegnarlo ai Carabinieri forestali per gli accertamenti sulla regolarità della detenzione.