Ponderano: Con il terzo sabato del mese torna il mercatino a chilometri 0

Frutta, verdura, formaggi, miele, confetture. Come ogni terzo sabato del mese, sabato 16 novembre torna a Ponderano il mercatino a chilometri 0 e del riuso, organizzato dal comune in collaborazione con Let Eat BI. Le bancarelle saranno esposte in piazza Garibaldi dalle 9,30 alle 13. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno del centro sociale di via Mazzini.