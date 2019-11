Integratori Alimentari: un importante aiuto per affrontare l’autunno

L’inverno è un periodo piuttosto critico per l’organismo, che si trova improvvisamente obbligato a fare fronte a problemi e difficoltà dovuti proprio alle basse temperature, alle giornate più corte, ad un clima molto spesso umido e piovoso e ad una maggiore diffusione di batteri e virus che provocano inevitabilmente raffreddori, influenze e altri caratteristici malanni di stagione.

La prima regola da seguire per vivere l’inverno con energia resta sempre quella di correggere il più possibile il proprio stile di vita, adottare un’alimentazione equilibrata e naturale, dormire regolarmente, fare attività fisica e bere molta acqua. Tuttavia, per affrontare al meglio la stagione fredda, un’ottima scelta è quella di fare uso di qualche integratore alimentare di buona qualità, utile a potenziare le risorse naturali dell’organismo.

Gli integratori alimentari Aboca nascono da una lunga tradizione portata avanti da questo storico marchio, noto per il suo ricco assortimento di prodotti biologici, preparati solo con ingredienti di origine naturale e finalizzati a portare armonia e benessere psicofisico.

La gamma di integratori alimentari naturali prodotti da Aboca è molto vasta e permette ad ognuno di trovare facilmente il prodotto più adatto a raggiungere i propri obiettivi: la perdita di peso, l’eliminazione dei liquidi, una funzione digestiva migliore, un sonno più tranquillo, una maggiore resistenza ai malanni di stagione e al freddo.

L’uso di prodotti naturali di ottima qualità è ideale per chiunque voglia risolvere i piccoli problemi di salute più diffusi, come la digestione lenta, il senso di gonfiore, i dolori muscolari o il raffreddore, senza ricorrere ai farmaci tradizionali, e al contempo proteggere l’organismo con l’azione antiossidante e disintossicante svolta da alcuni estratti vegetali.

Vitamine e propoli per difendersi dalle basse temperature

Le vitamine sono da sempre considerate un rimedio eccellente per vincere il freddo e superare i problemi causati dalle basse temperature e dal clima umido tipici dell’inverno. Soprattutto le vitamine A e C, disponibili in molti prodotti vegetali, tra cui gli agrumi, sono molto utili per superare l’inverno in buona salute e proteggere il sistema immunitario naturalmente.

Anche le vitamine del gruppo B sono adatte per conservare a lungo la forma psicofisica e l’energia acquisite in estate e vincere facilmente il senso di stanchezza provocato dalle giornate che si accorciano.

La propoli è un prodotto delle api considerato un vero toccasana per numerosi problemi di salute, dalle forme influenzali alle infiammazioni ed infezioni di origine batterica o virale. Ottima sia a livello locale che da assumere sotto forma di integratore alimentare, svolge la funzione di antibiotico naturale.

Ferro, zinco e sali minerali per rafforzare l’organismo

Il ferro e lo zinco sono minerali di fondamentale importanza per la salute, poiché proteggono l’organismo dalle infezioni, inoltre la carenza di ferro provoca anche mancanza di energia e debolezza generale. Anche magnesio e potassio sono determinanti per rimanere in forma e per prevenire con successo i malanni di stagione.

Scegliere gli integratori alimentari più adatti alle proprie esigenze

Per chi desideri affrontare l’inverno avvalendosi di un aiuto proveniente dalla natura, è disponibile una vasta gamma di integratori alimentari tra i quali è molto facile trovare il prodotto adatto. Estratti vegetali per risolvere i problemi di digestione e di ritenzione di liquidi, miscele di erbe che rendono l’umore più regolare ed equilibrato, creme e unguenti per contrastare i dolori muscolari e articolari, ma anche integratori naturali per ritrovare l’energia e tisane benefiche e piacevoli, ideali da gustare nelle serate più fredde.

La natura offre molti rimedi ideali per vivere i mesi più freddi con energia e vitalità, e gli integratori alimentari a base di estratti vegetali rappresentano la scelta migliore per difendersi dalle malattie di stagione ma anche per evitare il calo di energia dovuto al cambiamento di clima e di stagione.