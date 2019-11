Rifiuti, Pizzi lancia la proposta ai comuni: “Sperimentiamo un nuovo sistema di raccolta”

Novità sul fronte rifiuti. Dopo aver partecipato alla fiera di Ecomondo a Rimini, l'ex vicepresidente Cosrab Alessandro Pizzi lancia la proposta ai sindaci biellesi: “Perchè non adottare il sistema Ecofil? Si tratta un nuovo sistema che fa risparmiare sui costi di gestione particolarmente utile per chi non ha il porta a porta o che sono in territori svantaggiati o per condomini con un alto numero di utenze”.

Ma come funziona? Ogni nucleo familiare viene dotato di una scheda elettronica per il riconoscimento dell'utente, il quale si reca in un'isola ecologica informatizzata, dislocata sul territorio. Qui, i contenitori sono chiusi ermeticamente e non accessibili. Attraverso il monitor touchscreen, si seleziona la frazione che si intende buttare (carta, plastica, vetro ecc.) e successivamente si posiziona il sacchetto di rifiuto sull'apposita bilancia per la quantificazione del materiale da conferire. Questo viene registrato e associato all'utente che potrà monitorare online i propri risultati. La macchina emetterà un'etichetta adesiva da applicare al suo sacchetto così da associare il rifiuto all'utente in caso di controllo. Il sistema, ottimizzato anche per gli ipovedenti, sblocca l'apertura del contenitore del tipo di rifiuto selezionato con il deposito dello stesso.

“Ai comuni interessati si avvierà una sperimentazione per testare le potenzialità e i benefici del progetto – annuncia il portavoce regionale di Europa Verde Piemonte – Si vuole stimolare il cittadino ad adottare una corretta raccolta differenziata”.