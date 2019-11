Pecora incastrata nella recinzione. Un gruppo di biker si ferma per liberarla VIDEO

Un piccolo "salvataggio" quello di qualche giorno fa a Mongrando. Durante un appuntamento del corso per diventare guida MTB CSEN i partecipanti hanno oltrepassato una povera pecorella rimasta incastrata nella rete della recinzione. I ragazzi si sono subito fermati per liberarla, preoccupati per le condizioni dell'animale e della possibile elettrificazione della rete. Nessuna scossa per i salvatori che hanno registrato tutto grazie a una videocamera posizionata sul casco di uno di loro.

VIDEO

Dopo aver liberato la zampa anteriore, si sono dedicati al muso: aveva infatti infilato completamente la testa intorno alla rete e non riusciva a liberarsene. Pochi minuti e l'operazione era conclusa. Tutti in sella per continuare la lezione e la pecorella, quasi a ringraziarli con gratitudine, si è fermata a osservarli mentre partivano.