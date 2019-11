Ultime gare dell'anno al Golf Club Cavaglià

La stagione volge al termine ma continua a regalare al Golf Club Cavaglià dei bellissimi weekend golfistici come l'ultimo concluso con la “Coppa Castagne e Vino Novello” che ha visto in campo 115 giocatori dilettarsi tra driver, caldarroste, birdie e calici di nouveau.

Si giocava con formula louisiana a 5 ed ha vinto la squadra composta da Simone Favre, Francesco Sità, Marcello Turotti, Elena Craveia e Simone Lacagnina che dominato sia il lordo con lo score di 56 (-12) che il netto con 49. Nel netto è salito sul podio virtuale il team composto da Aldo Sacco, Cinzia Toscano, Valter Bacchiega, Dario Pisoni e Vera Zambelli con 49 seguito dalla squadra composta da Massimo Marè, Roberto Revel, Alessandro Ropolo, Antonella Centonze e Cosimo Luca Mandarano con 52 e dalla squadra composta da Roberto Pero, Alessandra Brizzi, Stefania Genta, Pier Luigi Crotta e Elvio Biollino sempre con 52. Sabato al Gc Cavaglià si è disputato il recupero della prima tappa dell'Osteria Rabezzana Cup (18 buche, stableford, 3 categorie, con 80 iscritti al via).

Premiati. 1 a categoria: 1° Lordo Ivo Doati Cavaglià punti 28, 1° Netto Donato Landi Continental Verbania 36, 2° Netto Maurizio Prina Cavaglià 34, 3° Netto Simone Bressan Settimo 32. 2 a categoria: 1° Netto Giuseppe Piscitelli Jesolo 36, 2° Netto Davide Aricò Settimo 36, 3° Netto Davide Gori Cavaglià 33. 3 a categoria: 1° Netto Pier Giovanni Deandrea Cavaglià 38, 2° Netto Emanuela Patti Mia 37, 3° Netto Roberto Marcianesi San Vito 34. 1° Ladies Simona Rosazza Gianin Cavaglià 32. 1° Seniores Luigi Pautasso Cavaglià 32.

Al Gc Cavaglià il fine settimana si aprirà sabato con la "G ara del putt...tore – porta un amico al golf" un'ottima occasione per far conoscere ad un non tesserato il mondo del golf. La gara su 18 buche a coppie prevede che il giocatore porta la palla fino in green dove a quel punto entra in scena il neofita che chiude la buca con il putter. Iscrizioni: soci 10€ a coppia, esterni 30€ a coppia. Alla coppia vincitrice in premio un putter. Mentre domenica c'è in programma l'Osteria Rabezzana Cup (18 buche, stableford, 3 categorie) valida come Interclub con il Golf Club Biella.