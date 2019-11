Prove agrodolci per i giovani Teens Cossato

Prima sconfitta stagionale per l'under 16 del Fanton Teens Cossato: dopo tre vittorie in trasferta, i ragazzi di coach Riccardo Banderè cedono 67-68 al Pala Aguggia contro Aosta, perdendo così lo scontro diretto per la vetta della classifica. Dopo un inizio positivo (10-3), Aosta prende le misure e il match diventa equilibrato. Si gioca punto a punto fino all'ultimo quarto, con il Teens che riesce anche ad annullare un +7 degli ospiti negli ultimi minuti. Ma i troppi errori ai liberi (1/13) costano al Teens una sconfitta evitabile. Prossimo impegno venerdì alle 19,30, con il derby sul campo di Vigliano.

L'under 13 Fanton Teens Cossato concede il bis: dopo la vittoria in trasferta all'esordio, i giovani di Banderè vincono anche la prima in casa con un netto 59-40 contro Trecate, mandando tutti i propri giocatori a referto. Nulla da fare invece per l'under 14: con diversi giocatori impegnati nel concomitante match dell'under 13, la squadra di coach Ermanno Ramella schiera appena 8 giocatori e cede 48-93 nel derby in trasferta contro Pallacanestro Biella.