Nuove divise per Su Nuraghe Calcio Biella in campo con 3 squadre

Il prossimo fine settimana Su Nuraghe Calcio Biella scenderà in campo con tre diverse formazioni: una di calcio a 7 e due di calcetto a 5. La prima - frutto della fusione tra squadre, con i "Quattro Mori" abbinati a "Pizzeria da Carmelo" - incontrerà venerdì 15 novembre, alle 20, Herta Vernello presso il Centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese, in corso Avilianum, settima giornata del campionato organizzato dal Settore Ricreativo Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato Provinciale di Biella (stagione sportiva 2019-2020), aderente ad A.S.C., Attività Sportive Confederate, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Le altre due formazioni - rispettivamente “Su Nuraghe 1” e “Su Nuraghe 2”, entrambe con le insegne della Sardegna sul cuore - iscritte nei gironi B e C - partecipano dal 9 al 23 novembre 2019 al “2° Memorial Jacopo Giordani". Il Torneo di calcetto cui aderiscono 16 squadre, è promosso dalla Città di Sandigliano e da C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, con sede in via Cucco, a Biella, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in collaborazione con la locale U.S.D., Unione Sportiva Dilettantistica, con la partecipazione della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sandigliano a fare da colonna sonora.

Queste due squadre si incotreranno sabato 16 novembre presso la palestra Comunale di Sandigliano di via Casale dove, alle 19, Su Nuraghe 2 sfiderà “Città di Sandigliano 1” e, alle 20,20, Su Nuraghe 1 lotterà nella fase eliminatoria contro “Quei bravi ragazzi”.Per l’occasione, con il sostegno di “Autoriparazioni Tarasco”, sono state predisposte nuove divise preparate da Laura di “2G World” di via Italia, a Biella”. Infine, sabato 23 novembre, con inizio alle 20,20, sono previste le fasi finali per decidere la classifica del “2° Memorial Jacopo Giordani".