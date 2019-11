"Il Balcone del Biellese Trail" su tre percorsi in natura

Appuntamento nei boschi di Pettinengo e dei paesi limitrofi dintorni domenica mattina per la 6ª edizione del “Balcone del Biellese Trail”, trail nazionale Fidal organizzato da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo con il patrocinio del Comune di Pettinengo. Una bella manifestazione in natura aperta anche ai non tesserati grazie all’affiliazione alla Fiasp che consentirà a tutti di godere degli stessi fantastici panorami percorrendo gli stessi tracciati dei runners competitivi.

I percorsi studiati da Corrado Belli sono tre, di varie lunghezze: decisamente impegnativo il Trail “Large” (3ª volta su questa distanza) che porterà gli atleti a percorrere 37 chilometri con un dislivello positivo/negativo di ben 1405 metri; il Trail “Medium”, invece, si sviluppa su 21 chilometri con 1050 metri di dislivello; assolutamente abbordabile anche per camminatori e nordic walker lo “Small” Trail di 8 chilometri con circa 400 metri di dislivello. Le iscrizioni sono aperte sul sito biellasport.net sino alle 24 di giovedì a prezzo agevolato: successivamente sarà possibile iscriversi direttamente sul luogo di partenza, al campo sportivo di Pettinengo, domenica mattina dalle 6,30 e sino a mezz’ora prima della partenza che è fissata alle 8,30 per il 37K, alle 9.30 per il 21K e alle 9.40 per l’8K. Alle 10, invece, partirà un minitrail riservato alle categorie giovanili su percorso ridotto.

Come gli anni precedenti il pacco gara è assolutamente gustoso: per tutti i partecipanti, infatti, oltre ad un premio di partecipazione verrà dato un buono per il “polenta party” al coperto, durante il quale si potrà assaporare anche salsiccia e formaggio oltre un’ottima birra Menabrea. Per tutti gli iscritti la possibilità di usufruire di spogliatoi e docce, oltre che del deposito borse.

Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne dei tre percorsi, con premi in natura per l’8K e un montepremi di 450 euro per il 21K e di 650 per il 37K. Premi in natura sono poi previsti per i primi tre delle categorie d’età nel corto e i primi cinque di medio e lungo.

Nella prova corta da 8 chilometri risultano iscritti due dei protagonisti della recente Ysangarda Trail, ovvero Alessandro Pisani, vincitore 12K (e l’anno scorso sul primo gradino del podio al Balcone 8K), e Simona Banfo, seconda 12K. Anche sulla distanza intermedia uno dei protagonisti della Ysangarda: è Emanuele Falla. Al via anche Massimiliano Barbero Piantino, neocampione regionale di Corsa in Montagna. Nella prova lunga di 37 chilometri, infine, già iscritta la vincitrice della passata edizione, ovvero Barbara Negrari. Il record di presenze è di 446 nell’edizione 2017, mentre lo scorso anno furono 328.

L'ALBO D'ORO

K8 maschile 2 vittorie: Alessandro Mello Rella (2015 e 2016). 1 vittoria: Andrea Nicolo (2014), Jacopo Musso (2017), Alessandro Pisani (2018).

K8 femminile 2 vittorie: Barbara Merlo (2014 e 2017). 1 vittoria: Elisa Travaglini (2015), Marica Mainelli (2016), Angelica Bernardi (2018).

K21 maschile 4 vittorie: Enzo Mersi (2014, 2015, 2016 e 2017). 1 vittoria: Mattia Bertoncini (2018).

K21 femminile 2 vittorie: Katarzyna Kuzminska (2014 e 2015). 1 vittoria: Marcella Belletti (2016), Debhora Li Sacchi (2017), Marica Mainelli (2018).

K37 maschile 1 vittoria: Ivan Camurri (2017), Cristian Minoggio (2018).

K37 femminile 1 vittoria: Monica Moia (2017), Barbara Negrari (2018).