Ginnastica Ritmica, Aline Pretti sfiora la finalissima in Gold

Esordio interregionale per le Allieve Gold della Pietro Micca di Biella che continuano a regalare grandi emozioni. Sabato 9 a Paruzzaro Aline Pretti si è confrontata con le migliori ginnaste del Nord Ovest nel Campionato Individuale Gold di Zona Tecnica 1. Su questa pedana, nel Campionato più impegnativo e prestigioso tra le competizioni della Ginnastica ritmica, le ginnaste affrontano una preparazione molto impegnativa per poter presentare il programma completo: quattro esercizi, di livello tecnico molto alto, esercizi ricchi di difficoltà di corpo e di lanci degli attrezzi.

Giornata no, purtroppo, per Giulia Cruciani che ha dovuto arrendersi a un dolore improvviso che l’ha costretta a ritirarsi dalla competizione a metà programma. Un vero peccato per Giulia che ha dimostrato durante il campionato una crescita costante e che avrebbe potuto migliorare ulteriormente i suoi punteggi in questa fase, come ha fatto la compagna Aline Pretti che ha condotto una buona gara dimostrando grande sicurezza in pedana.

Aline ha eseguito un’ottima prova al cerchio, al nastro nonostante una perdita iniziale e con grande grinta ha eseguito la seconda parte dell’esercizio in maniera egregia, terminando con l’esibizione al corpo libero ha migliorato il suo punteggio regionale di quasi due punti mettendo a frutto tutto il lavoro delle ultime settimane. Pretti ha chiuso la competizione in 21^ posizione a pochi decimi dalla finalissima e con la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta.