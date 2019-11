Fit 4 You: A Biella 900 m² di superficie per Sport e Benessere FOTO e VIDEO

“Fit 4 You è nato dopo 20 anni di esperienza nel mondo sportivo. Dopo la gestione di grandi centri fitness ed esperienze nell’ambito dello sport da combattimento, abbiamo deciso di aprire un centro nostro”. A parlare è Gianluca Crepaldi, responsabile tecnico del centro Fit 4 You di via Friuli 9 a Biella, il nuovo centro per fare sport e mantenersi in forma.

“Presso il nostro centro è possibile praticare tutte le discipline da sala, attraverso i corsi che proponiamo. Per noi è più importante la salute che la prestazione e che le persone facciano ginnastica e movimento. Ciò non toglie che abbiamo anche gruppi di agonisti di medio-alto livello nella boxe, muay thai e kik boxing. Per noi il movimento deve essere un requisito essenziale per ritornare allo stato di salute e mantenere il benessere psico-fisico: ecco perché nelle nostre sale abbiamo voluto dare il massimo della scelta, cercando di accontentare tutte le fasce di età, specialmente i meno giovani, che al mattino possono frequentare il nostro centro per varie attività fisiche” – termina Crepaldi - “Il valore aggiunto è sicuramente il rapporto con l’insegnante, che deve essere professionale e qualificato”.

Entrando si percepisce subito di essere all’interno di un ambiente ordinato, di igiene e pulizia, con spazi ampi e macchinari nuovi e moderni, delle migliori marche. Sabato 16 novembre Fit 4 You apre le sue porte per dare la possibilità ad amici, appassionati e curiosi di provare tutti i corsi: dalle 14 alle 17 gli istruttori programmeranno mini-corsi dimostrativi, mentre dalle 17 alle 19 si svolgerà lo stage tecnico con il pluricampione mondiale di muay thai, e responsabile tecnico della nazionale, Diego Calzolari. E non mancherà anche l’appuntamento per gli appassionati dello sport ballato con i corsi di zumba , reggaeton, video dance, pilates, bungee-fitness, dimostrazioni di functional training, pugilato, e altro ancora.

Per maggiori Informazioni: Tel. 015 2470854 - Pagina Facebook: Fit 4 You – Training & Fight.