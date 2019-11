Dragon's Karate in finale sulle ali di Christian Bocca

Si sono svolte a Nizza Monferrato le fasi regionali di qualificazione ai prossimi Campionati Italiani categoria esordienti, la più giovane d'età in gara, con un'età compresa di12-13 anni! Dragon's Karate di Vigliano Biellese capitanata dall'inmancabile Maestro Palma Arpone, fà scendere in campo i suoi giovanissimi sul tatami per la specialità del kumite: Gloria Piglia, Nichole Zani e Christian Bocca.

Le ragazze pur mostrando coraggio sul tappeto non riescono a staccare il pass per la finale: per Gloria Piglia niente podio e Nichole Zani, pur conquistando la sua medaglia d'argento, rimane fuori qualificazione; Christian Bocca, invece, ottiene l'oro e l'accesso alla finale che si disputerà a Lido di Ostia il 16 novembre.