I Voltaj a Torino: unica data in Italia per la leggendaria band rumena

Arrivano a Torino con l'unica data italiana del loro tour. Sono i Voltaj, leggendaria band rumena che il 22 febbraio sarà al PalaVela con il concerto "Ca la 20 de ani" ("Come a vent'anni"). Per la prima volta nella storia della comunità rumena viene organizzato un concerto con questo format. Non un evento in una discoteca, ma in una location degna della fama della leggendaria band dei Voltaj, con uno show live di ben due ore!

Il concerto infatti avrà luogo nell’arena del Palavela in Via Ventimiglia 145, una cornice capace di contenere fino a 7500 fan con una produzione all’altezza di un evento di questa levatura.

"Un grande appuntamento da segnare in agenda per una comunità numerosa, piena di speranze e progetti per il futuro. Famiglie intere che sono venute in un altro paese con il sogno di realizzare una vita migliore, più piena e felice", dicono gli organizzatori.



"I romeni in Italia hanno davvero bisogno di un evento di questo livello - proseguono -. Sarà un vero tributo per una comunità che è venuta in Italia con una valigia carica di sogni e speranze e che ha dovuto affrontare sacrifici superando ostacoli non indifferenti. E' il nostro modo di ringraziare l’intera comunità per il contributo dato al Paese di adozione".

Il Concerto sarà anche l’occasione per sostenere la comunità rumena in Italia grazie ad alcune iniziative pensate apposta.

Trupa Voltaj în sfârșit la Torino!!!

22 februarie 2020 – Sala Polivalentă Palavela Torino - singurul oraș din Italia pe harta turneului aniversar „Ca la 20 de ani”

Pentru prima oară în istoria comunității românești din Italia ne propunem să organizăm un eveniment unic. Nu într-una din numeroasele discoteci din oraș, ci într-un loc demn de faima unei trupe precum Voltaj cu un mega show live de 2 ore!

Concertul va avea loc la Sala Polivalentă Palavela în Via Ventimiglia 145, o locație ce va găzdui 7.500 de fani, cu o producție la înălțimea marilor concerte live organizate într-o sală polivalentă.

Pe data de 22 februarie 2020 veți fi martorii unui eveniment de care întreaga comunitate românească din Italia are nevoie și pe care îl merită din toată inima. O comunitate numeroasă, plină de speranțe și proiecte pentru viitor. Familii întregi care au venit într-o altă țară cu visul de a avea o viață mai frumoasă, mai împlinită și mai fericită.

Românii din Italia au nevoie de un astfel de eveniment. Va fi un adevărat tribut adus comunității care a venit în Italia cu o valiză încărcată de visuri și speranțe, făcând sacrificii și trecând peste hopuri deloc ușoare. Este modul nostru de a mulțumi întregii comunități pentru contribuția adusă țării lor de adopție.

Detalii despre organizatori:

Energy For Freedom Srl este o start-up a cărei activitate principală este organizarea de întâlniri și evenimente de diferite tipuri. S-a născut cu scopul de a organiza concertul „Ca la 20 de ani” și de a fi punctul de referință în Italia pentru toate inițiativele din sfera culturală a brandului „Energy for freedom”, cu o atenție deosebită acordată comunităților românești și moldovenești din Italia.

Are o experiență bogată în lumea comunicațiilor antreprenoriale, manageriale și de afaceri, cu abilități în marketing și vânzări, în sectorul de coaching pentru afaceri și, în special, în marketing digital.

Mai mult, echipa organizatoare cunoaște foarte bine comunitatea românească din Italia datorită unei experiențe de douăzeci de ani în mediul asociativ, în general, dar mai ales în cel al comunităților românești și moldovenești.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe adresa de e-mail voltaj-torino@<wbr></wbr>energyforfreedom.it sau la numărul de telefon 328 4768492