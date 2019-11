Melamangio & Melabevo torna a Occhieppo Inferiore. Parole d'ordine: Sapori, cultura e degustazione

#Sapori, Cultura e Degustazione: è questo l’hashtag che caratterizza “Melamangio & Melabevo”, la manifestazione organizzata dalla Pro loco di Occhieppo Inferiore, giunta quest’anno alla ventesima edizione e che verrà inaugurata sabato 16 novembre alle ore 18,30 presso il salone polivalente di via Caralli 7.

Nella splendida cornice della mostra pomologica allestita dall’Associazione “Gli Amici del Frutto Antico” di Caluso si potrà assistere all’interessante tavola rotonda condotta da Michele Colombo sul tema: “Non di sole mele: il territorio biellese ed il suo ricco patrimonio agroalimentare, una risorsa per il nostro futuro”. Ci sarà quindi la degustazione del succo di mela fresco prodotto “a vista” dai volontari Pro Loco, anche nella versione “Melaspritz”. L’aperitivo ci introdurrà alla ormai famosa “Cena delle Mele”, preparata dalle cuoche del Gruppo della Biblioteca, con portate a base di prodotti tipici e con l’ingrediente speciale della mela in ogni piatto. La cena è prevista per le ore 20 ed occorre prenotare vista la grande richiesta.

La festa continuerà domenica dalle ore 8,30 con la colazione a base di dolci alle mele, succo di mele e caffetteria. Dalle ore 9 in avanti sarà aperto il mercato dei Prodotti Tipici, con attenzione particolare alle produzioni artigianali di qualità, biologiche e che rappresentano la ricchezza della biodiversità. Quest’anno ritorna il concorso delle torte di mele aperto a tutti, e ci sarà uno spazio dedicato agli ospiti più piccoli, a cui il gruppo giovanile “Carabattole” dedicherà momenti di animazione e letture e con la merenda offerta dalla Pro Loco a tutti i partecipanti.

Oltre ai banchetti dei produttori saranno presenti associazioni che si rivolgono al tessuto sociale e in mattinata ci sarà la dimostrazione pratica di potatura a cura di Marco Schiapparelli. A seguire il pranzo preparato dai cuochi della Pro Loco.

In programma poi la merenda per i più piccoli alle 16,30, mentre continuerà il mercatino dei prodotti tipici dove si potrà trovare qualche buona idea per un pensierino di Natale. Ad allietare il pomeriggio ci sarà il gruppo La Rondanza di Ivrea con danze e balli popolari.

La manifestazione è realizzata anche grazie all’aiuto di diversi sponsor, sia pubblici che privati, e delle associazioni del paese che sono a sostegno della Pro Loco e ne condividono il successo. Un doveroso ringraziamento va all’Amministrazione Comunale per il sostegno e la disponibilità del salone polivalente, che permette la realizzazione della manifestazione in un luogo coperto e riscaldato al riparo da eventi atmosferici avversi.

La Pro Loco di Occhieppo Inferiore attende e ringrazia i tanti visitatori che vorranno appunto sperimentare Sapori, Cultura e Degustazioni presenti a “Melamangio & Melabevo”.